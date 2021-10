Za las ostali brez mega točk

Liga ABA se sliši res neosebno, saj to ni slovita švedska pop skupina ABBA. Naziv jadranska liga pa je tako topel in mil, da bi kar napolnili kovčke in se podali na pot k cilju uživanja sončnih in morskih radosti. No, regionalna liga v košarki ni imela dopusta, v 3. kolu je Krka gostovala v Beogradu in po podaljšku le za točko (72:73) izgubila z Mego. Nobena od ekip si med tekmo ni ustvarila mega prednosti za končno zmago, odločal je dodatek igre.



Ko je Rok Stipčević v dodatnem delu zadel prosta meta, nato pa še trojko, so Novomeščani lažje zadihali. A to so bili štiri minute in 19 sekund pred koncem zadnji Krkini koši. Dayshon Smith je poskrbel za izenačenje, odločilni prosti met pa je zadel Boriša Simanić dve minuti pred koncem. »Odločale so malenkosti. Svojim igralcem bi čestital za pristop, željo in velik boj. Niso se predajali, v podaljšku pa nam je zmanjkalo moči in igralcev v rotaciji. Imelo smo veliko težav z osebnimi napakami, še posebej visoki igralci. A sem zadovoljen, saj smo očitno na dobri poti,« je ugotavljal trener Krke Dalibor Damjanović.

Neporažene Stožice

Novomeška zasedba je tako vknjižila drugi poraz v ligi, a dviguje glavo po uvodnem hudem porazu v Stožicah. Tam pa je doma v prvih dveh krogih neporažena Cedevita Olimpija, danes ob 18. uri se bo na domačih tleh tudi ona soočila z beograjskim izzivalcem, moštvom FMP. Za ambiciozne zmaje pride v poštev le zmaga.



»FMP je vedno neugoden tekmec, igra z veliko energije. Tudi zelo dobro sestavljeno moštvo je to, atletsko, za razliko od preteklih sezon premore kar nekaj izkušenih igralcev. Hkrati pa so to tudi šolani košarkarji. Zagotovo nas ne čaka lahka tekma, zato smo se nanjo ustrezno pripravili in analizirali tekmeca. Seveda vse z enim in glavnim namenom, da naše Stožice ohranimo neporažene,« je uspešen začetek jadranske sezone z dvema zmagama očitno dal dodatnega poleta tudi trenerju Cedevite Olimpije Jurici Golemacu. Ta si torej želi dodatnega jadranskega vetra za uspešno jadranje v tekmovanju, mladi krilni center Luka Ščuka pa je navrgel: »FMP je mlada in nadarjena vrsta, ki se želi dokazati na vsaki tekmi. Na treningih dobro vadimo, pred domačimi navijači želimo vknjižiti novo zmago.«

