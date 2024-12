Za Luko Dončića je bil Portland le božična predjed

Košarkarji Dallasa so po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodovane pete na parketu znova pozdravili Luko Dončića, ki je potreboval nekaj minut, da je spravil motor na delovne obrate, nato pa s 27 točkami popeljal moštvo do zanesljive zmage nad Portlandom s 132:108.

Dallas je bil na tretji zaporedni domači tekmi izraziti favorit in to vlogo tudi upravičil, čeprav je po prvi četrtini Portland še vodil. Dončiću se pogosto zgodi, da po nekaj tekmah odsotnosti ne najde pravega občutka za tri, pri metu z razdalje potrebuje pravi ritem in tako je bilo tudi tokrat. Zadel je le eno trojko iz sedmih poskusov, iz igre pa je metal 10-19 in končal s 27 točkami.

Ob koncu druge četrtine je Dallas po zaslugi Klaya Thompsona in PJ Washingtona (12 točk v prvem polčasu, 4/4 iz igre) povedel z 62:51, v tretji so stopnjevali ritem in tekma je bila kmalu odločena. V zadnji četrtini so vodili že za 32 točk, Dončić se je po manj kot pol ure igre lahko usedel na klop, v statistiko je dodal še po 7 asistenc in skokov.

Strelsko razpoložena sta bila tudi Daniel Gafford, ki je s klopi v 20 minutah prispeval 23 točk, in Kyrie Irving, organizator igre se je ustavil pri številki 20. Dallas je imel že do polčasa pet košarkarjev z dvomestnim številom točk.

Trener Jason Kidd je več priložnosti lahko namenil tudi igralcem s klopi, ki ponavadi ne stopijo na parket, Oliver Maxence Prosper, Jazian Gortman in Kessler Edwards so vsak odigrali po 10 minut, v igro ni prišel le veteran Markieff Morris.

V zaključku so priložnost dobili tudi mladi igralci s klopi. Na fotografiji Kessler Edwards, ki vstopa v igro namesto Dončića. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Zmaga, ki ni pobrala preveč moči, je odlična novica za Dallas, na božični večer bodo imeli igralci prosto, že jutri pa bo šlo zelo zares. V ponovitvi finala zahodne konference iz minule sezone v Dallas prihajajo košarkarji Minnesote z Anthonyjem Edwardsom, božični dan je v ligi NBA eden najbolj pomembnih dni v koledarju, ko so TV rejtingi zelo visoki, zato bo imel Dončić odlično priložnost, da še enkrat več pokaže svojo kakovost celotni ameriški javnosti.