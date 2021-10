Zabavajo naj se v plesnih čevljih in modrih kombinezonih

V nadaljevanju preberite:

Če bi kdo primerjal dosedanji izkupiček košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu (2:0) in ligi ABA (2:3) v sveži sezoni, bi lahko pomislil, da je regionalno prvenstvo nekdanjih članic jugoslovanske federacije veliko zahtevnejše kot drugo najmočnejše klubsko tekmovanje na stari celini. Toda za izidi se skriva marsikaj, od nesrečnih okoliščin do več kot zasluženih porazov zaradi slabe igre, a tudi preveč lahkotnih ocen, na kateri sceni se bolj splača potruditi. Ljubljančani bodo v naslednjih mesecih dobili konkretne odgovore o svojih sposobnostih in slabostih, a nekaj jih je ponudila tudi sredina zmaga nad Bourgom z 91:79.