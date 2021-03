Zadnji rezultati prisilili vodstvo Krke v ukrepanje

Vodilni možje pri košarkarskem klubu Krka so se po slabših predstavah članske ekipe v zadnjem obdobju v ligi ABA in državnem prvenstvu odločili za menjavo glavnega trenerja. Zato so – kot so sporočili iz Novega mesta – sporazumno prekinili pogodbo z Vladimirjem Anzulovićem, ki je ekipo vodil od novembra 2019. Do konca sezone 2020/21 bo trener članov Dalibor Damjanovič, ki je z moštvom že opravil prvi trening, danes pa ga čaka tekma lige Nova KBM za prvaka proti zasedbi Helios Suns.



»Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Vladimir Anzulović ni več trener članske ekipe KK Krka. Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Vladimirju za vse, kar je storil za našo košarkarsko sredino, predvsem pa za prizadevno delo in rezultate, ki jih je beležil. Pod njegovim vodstvom smo igrali finale superpokala Slovenije, redni del domačega prvenstva pa je Krka sklenila na prvem mestu s šestnajstimi zmagami in dvema porazoma. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro,« je kadrovsko potezo pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič.



Anzulović se je zahvalil upravi, igralcem, svojim pomočnikom in vsem drugim zaposlenim v klubu za trud in energijo, ki so jo vložili v tem letu in pol. »Poskušali smo ustvariti sistem igre in dela, ki bi v prihodnosti, ob izpolnjevanju rezultatskih ciljev, nudil priložnost mladim slovenskim igralcem, da bi s trdim delom gradili svojo košarkarsko pot v KK Krka. Po uspešno končanem prvem delu sezone v ligi ABA in zanesljivo osvojenem prvem mestu v prvem delu slovenskega prvenstva, nas je po novem letu večino igralcev in trenerjev pokosil koronavirus. Odtlej naprej žal nismo bili več tako uspešni in konkurenčni okrepljenim moštvom lige ABA, zaradi česar smo doživeli nekaj nezaželenih porazov. Glede na to, da ni bilo mogoče spreminjati igralsko zasedbo, uspeh in rezultati kluba pa morajo biti vsem nam, ki ga imamo radi, na prvem mestu, menim, da je moja moralna dolžnost, da ponudim odstop. Trdno verjamem, da so igralci, skupaj s strokovnim štabom, zmožni doseči cilje, ki niso tako oddaljeni. Z mojo družino bomo vedno ostali njihovi zvesti navijači,« je ob slovesu dejal trener Vladimir Anzulović.





