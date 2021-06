Zapustil je Toronto in v Bologni nasledil Aleksandra Đorđevića

Italijanski košarkarski strokovnjak Sergio Scariolo, ki je zadnja tri leta deloval kot pomočnik trenerja v ligi NBA pri moštvu Toronto Raptors, se vrača v domovino. Selektor španske izbrane vrste bo klubsko delovanje nadaljeval pri italijanskem prvaku Virtusu iz Bologne.



Scariolo si je leta 2019 prislužil šampionski prstan s Torontom, s špansko reprezentanco pa je v preteklem desetletju osvojil sedem odličij na velikih tekmovanjih. Med drugim tudi tri naslove evropskega prvaka (2009, 2011 in 2015), zlato kolajno na svetovnem prvenstvu 2019 in srebrno na olimpijskih igrah 2012.



Šestdesetletnik je kot trener nazadnje deloval v Evropi v sezoni 2013/14 na klopi španske ekipe Laboral Kutxa iz Vitorie, v preteklosti pa je vodil tudi Himki, Unicajo Madrid, Real Madrid in Fortitudo Bologno. Na klopi Virtusa je nasledil Srba Aleksandra Đorđevića, ki se je moral posloviti, čeprav je pred dnevi popeljal Bolonjčane do prvega naslova italijanskega prvaka po 20 letih s finalno zmago nad AX Armanijem iz Milana s 4:0 v zmagah. Breme izpada v polfinalu evropskega pokala je bilo pretežko.

