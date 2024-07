Zdaj gre zares, Hrvaška pravi test za Dončića in njegove soborce

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so oči svetovne športne javnosti uprte v nogometni euro in kolesarski Tour, se bo 24 košarkarskih reprezentanc ta teden borilo za zadnje štiri proste vstopnice na olimpijskem turnirju v Parizu. Med njimi tudi Slovenci, ki bodo z Luko Dončićem v Pireju želeli ponoviti podvig izpred treh let, ko so si v Kaunasu zagotovili prvi ples na igrah pot petimi krogi. Pariz 2024 so si že prej zagotovili rokometaši, rokometašice in odbojkarji. Se jim bodo v olimpijski vasi pridružili tudi izbranci Aleksandra Sekulića? Prva tekma bo nocoj ob 20. uri proti nevarni Hrvaški.

Kaj sta povedala selektorja Sekulić in Josip Sesar, kaj Klemen Prepelič in Edo Murić? Kdo in kje se še poteguje za olimpijsko vstopnico? Zakaj so naši košarkarji prej končali večerni trening?