Znano, s kom bodo Slovenci v Atenah napadli olimpijske igre

Košarkarji Slovenije so odpotovali v Pirej na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Selektor Aleksander Sekulić se je kot zadnjima zahvalil Binetu Prepeliču in Janu Španu. Slovensko reprezentanco sestavljajo Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Josh Nebo, Gregor Hrovat, Miha Cerkvenik, Luka Ščuka, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Leon Stergar.

Sekulić: Za nami so odlične priprave

»Za selektorja je vedno najtežje zahvaliti se igralcu. Mesto v reprezentanci si zaslužijo vsi, ki so pripravljeni tri tedne garati in trenirati za skupno dobro, žal pa je v ekipi prostora le za dvanajst košarkarjev. Za nami so odlične priprave, morda nam je zmanjkal kakšen dan trening, a mislim, da imajo podobne težave tudi ostale reprezentance. Iz tega, kar imamo, moramo izvleči maksimum in verjamem, da je nam to uspelo,« je na novinarski konferenci pred odhodom v Grčijo povedal selektor Sekulić.

»V Pireju bo vroče tako izven dvorane kot na parketu. Imamo zahtevno skupino, v kateri je Hrvaška, ki je na zadnjih tekmah pokazala odlične igre in ki ima upravičeno visoka pričakovanja, tu je še Nova Zelandija, nato pa verjetno Grčija, o kateri pred domačimi navijači ne gre izgubljati besed o njeni moči. A mi smo tukaj, da se drugič zapored uvrstimo na olimpijske igre. Vemo, da ne bo lahko, dali bomo vse od sebe,« je dodal Aleksander Sekulić.

Slovenska reprezentanca bo prvo tekmo igrala v torek s Hrvaško. FOTO: Črt Piksi

»Trije tedni priprav so hitro minili. Na zadnjih tekmah smo delovali že zelo dobro, tako da verjamem, da smo sposobni izpolniti cilj. Za mnoge igralce v reprezentanci je to zadnja priložnost za nastop na olimpijskih igrah, zato nam motivacije ne bo manjkalo,« je povedal Edo Murić.

Klemen Prepelič pa je dodal: »Čeprav se nam je Luka Dončić priključil šele ob koncu priprav, nismo potrebovali veliko, da smo se spomnili, kako lepo in enostavno je igrati z njim. To nam zagotovo dviguje samozavest pred izjemno težkim turnirjem, na katerem ne bo lahkih tekem. Že proti Hrvaški, ki igra zelo prepričljivo, moramo pokazati naš pravi obraz.«

Prva tekma v torek s Hrvaško

Uvodno tekmo v Grčiji bo Slovenija igrala v torek ob 20. uri proti Hrvaški, v četrtek ob 16.30 jo čaka Nova Zelandija, v primeru napredovanja v polfinale pa se bo v sobota križala s skupino z Grčijo, Dominikansko republiko in Egiptom. Kvalifikacijski turnir v Pireju je eden od štirih, ki bo dal zadnje štiri potnike na dvanajstčlanski olimpijski turnir. Preostali trije bodo potekali v Valencii (Španija, Libanon, Angola, Finska, Poljska, Bahami), Rigi (Latvija, Gruzija, Filipini, Brazilija, Kamerun, Črna gora) in San Juanu na Portoriku (Portoriko, Italija, Bahrajn, Mehika, Litva, Slonokoščena obala).

Zmagovalci štirih turnirjev se bodo v Parizu pridružili gostiteljem Francozom, ZDA, Srbiji, Nemčiji, Kanadi, Japonski, Avstraliji in Južnemu Sudanu. Najboljši iz Pireja bo na olimpijskih igrah igral v skupini z Avstralijo, Kanado in zmagovalcem turnirja v Valencii. Slovenija je na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu nastopila kot zmagovalka turnirja v Kaunasu. Tedaj je v finalu premagala gostitelje Litovce, v polfinalu Venezuelo, v skupinskem delu pa Poljsko in Angolo.