Po stožiškem šovu Luke Dončića so znova narasli olimpijski apetiti

Slovenski košarkarji bodo dobre volje dočakali teden, ki bo odločal o olimpijskem vizumu. V Stožicah so pred desettisočglavo množico uspešno opravili z generalko, odpravili Brazilijo s 86:80, za piko na i pa je poskrbela ponarodela »V dolini tihi« v izvedbi ameriškega novinca Josha Neba. »Joško«, kot ga je po zgledu »Tončka« Anthonyja Randolpha poimenoval napovedovalec v dvorani, je gledalce očaral, a ne tako kot Luka Dončić, ki je izvrstno formo z ameriškega parketa prenesel tudi v domovino. Ljubljančan ni hranil moči, z 32 točkami je potrdil, da s številko 77 v svojih vrstah Slovenija lahko premaga vsakogar.

Dvorana Stožice v zadnjih dneh le redko spi, potem ko so jo štirikrat napolnili odbojkarji na tekmah lige narodov, so s tekmama proti Litvi in včeraj še proti Braziliji na svoj račun prišli še košarkarji. Pred generalko za kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah je bil selektor Aleksander Sekulić zadovoljen s prikazanim: »V igri je opazen premik v pravo smer, met res še ne steče, je pa bila proti Litvi precej boljša igra v obrambi in prehodi v protinapad.«

Tekmo je spremljal tudi zlati kapetan Goran Dragić. Foto Črt Piksi

Proti Litvi je prvi zvezdnik Luka Dončić še sedel ob parketu, proti Braziliji je kapetan že zaigral v prvi peterki in lepo polnim stožiškim tribunam po le 90 sekundah pokazal tisto, po kar so prišli: s podajo čez celo igrišče je zaposlil Zorana Dragića pod košem, nato je v prvi četrtini bledo slovensko reprezentanco s prodori pod koš držal nad vodo. Dončiću je očitno mini premor po finalu lige NBA dobro del, v njegovem gibanju ni bilo opaziti težav s kolenom, Sekulić mu je odmeril kar zajetno minutažo. V začetno peterko je ob Dončiću uvrstil še Alekseja Nikolića, Dragića, Vlatka Čančarja in Neba, s katerim je prvi zvezdnik reprezentance igral prvič. V prvi četrtini ga je dvakrat skušal poiskati s podajo nad obroč, a pravega tajminga še nista ujela.

Josh Nebo na predstavitvi reprezentanc. Foto Črt Piksi

Tekma z Brazilijo je bila kot odsev celotnih priprav slovenske reprezentance: počasen začetek brez zadete trojke in zaostanek z 12:18, nato pa stopnjevanje ritma do na trenutke vrhunske, zelo atraktivne košarke. Nasprotnik še zdaleč ni bil naiven, pod vodstvom Aleksandra Petrovića se je v Stožicah predstavila reprezentanca, ki jo prav tako čaka lov za olimpijsko vozovnico, do Pariza bodo skušali priti prek turnirja v Rigi, tudi Brazilcem je petkov večer služil kot generalka.

Ve se, kdo je v Stožicah »MVP«

Foto Delo

Slovenija se je tekmecem začela bližati, ko so skozi obroč začele leteti trojke., v prihodnji sezoni igralec ljubljanske Cedevite Olimpije, je dvakrat komaj oplazil mrežico, ko je svoje dodal še (še vedno nekoliko okorni, kar je po izpuščeni sezoni pričakovano) Čančar, so Slovenci prešli v vodstvo. Po odmoru je najboljši strelec lige NBA prestavil v višjo prestavo in začel se je šov, ki so ga gledalci čakali. Luka je s trojko, prodori in meti iz polrazdalje po dobri polovici tretje četrtine na klop sedel s kar 23 točkami, z dvema uspešnima zabijanjema in predvsem bojevito igro pod obročem je požel tudi Dončićevo odobravanje. A tekme še ni bilo konec, ko so se Slovenci nekoliko preveč sprostili, so se v igro prikradle napake, dvomestna prednost se je stopila in ko je Sekulić nalet prekinil z minuto odmora, so Brazilci že dihali Sloveniji za ovratnik.

Točka prednosti pred zadnjimi desetimi minutami se je hitro spremenila v +10, Dončić se ni ustavljal, za zrelo vodenje igre in mirno roko si visoko oceno zasluži tudi Nikolić, ki se dobro znajde kot samostojni organizator igre in kot desna roka prvega zvezdnika. Ko je Luka dve minuti pred koncem zadel prosti met za 86:76, je s tribun odmevalo »MVP«, Dončić je sedel na klop, soigralci pa so tekmo varno pripeljali do zadnje sirene.

Aleksej Nikolić je pustil dober vtis. FOTO: Črt Piksi

Dve stožiški zmagi sta dobra popotnica pred nedeljskim odhodom v Pirej, kjer bo v peklenskem vzdušju za zmago proti favoriziranim domačinom moral močneje na plin še kdo od Dončićevih soigralcev. A tega smo v ključnih trenutkih od te generacije slovenskih košarkarjev že vajeni.