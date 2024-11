Zmaji brez ognja v Jazinah

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. kolu lige ABA izgubili z Zadrom s 73:81 (7:17, 32:41, 49:60). Ljubljančani so doživeli četrti zaporedni poraz v regionalnem tekmovanju in petega v nizu v vseh tekmovanjih. Zadar, ki je v prejšnjem kolu v Novem mestu prekinil niz petih porazov, je na Jazinah zmagal z 81:73.

Cedevita Olimpija je bila znova brez pravih možnosti za uspeh. Zaostajala je vseh 40 minut in tekmec jo je nadigral v večini košarkarskih prvin. V prvi četrtini je Cedevita Olimpija dosegla le en koš iz igre, v prvih 20 minutah je zgrešila vseh osem poskusov za tri točke, na koncu tekme pa je v skoku zaostala 27:37 in zbrala zgolj osem podaj.

Zadar – Cedevita Olimpija 81:73 (17:7, 41:32, 60:49) Dvorana Jazine, 3000 gledalcev, sodniki Jevtović, Milojević, Stefanović (vsi Srbija). Zadar: Mihailović 15 (2:2), Wahl 4 (0:2), Klarica 2 (2:2), Gegić 24 (4:11), Žganec 5 (0:4), Mazalin 21 (5:9), Ramljak 5, Gilbert 5 (1:1); Cedevita Olimpija: Stewart 5 (1:2), Robinson 18 (4:5), Jones 4 (4:4), Radović 3, Nikolić 7 (4:4), Blažič 12 (6:6), Gnjidić 5 (2:2), Beringer 8 (2:2), Geben 9 (2:2), Daneu 2; prosti meti: Zadar 14:31, Cedevita Olimpija 25:27; met za tri točke: Zadar 7:21 (Mihailović 3, Gegić 2, Žganec), Cedevita Olimpija 6:22 (Robinson 2, Radović, Nikolić, Gnjidić, Geben); osebne napake: Zadar 22, Cedevita Olimpija 24; pet osebnih: Geben (36.)

Pri zmajih, ki ostajajo pri dnu razpredelnice z 2-6, sta imela le dva igralca dvomestno število točk. Devin Robinson jih je dosegel 18(10 skokov), Jaka Blažič pa 12 (trojke 0:5).

Ljubljančane po vrnitvi iz Dalmacije čaka pot v Valencio, kjer je tekma osmega kola evropskega pokala na sporedu v torek ob 20.30, naslednji dvoboj v regionalnem tekmovanju pa bodo igrali 16. novembra v Tivoliju z Mego.