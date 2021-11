Žrtvam helikopterske nesreče milijonska odškodnina

Gre za sodni epilog tožbe zaradi objave neavtoriziranih fotografij, ki so jih posneli pomočniki šerifa in gasilci. Poleg Kobeja Bryanta so umrli še njegova 13-letna hčerka Gianna in sedem drugih oseb. Med tistimi, ki bodo dobili denar, pa ni Bryantove vdove.

Vanessa Bryant je prav tako vložila tožbo, vendar ločeno od drugih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Edini, ki so lahko posneli fotografije prizorišča nesreče, so bili preiskovalci nacionalnega inštituta za varnost prometa in mrliški oglednik. Nato so se v javnosti pojavile fotografije, ki so jih posneli namestniki šerifa in gasilci, ter jih delili z drugimi prek družbenih omrežij.

Bryant je bil eden najboljših košarkarjev v zgodovini, v dveh desetletjih je z ekipo Los Angeles Lakers med drugim petkrat postal prvak lige NBA, osvojil je dve zlati olimpijski kolajni z ekipo ZDA leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu.