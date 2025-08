Žarometi niso prinesli sreče Ajdovcem, nemir pri Muri

V nadaljevanju preberite:

Za nogometaše Primorja je bila sobotna tekma v tretjem kolu 1. SNL posebna. Na svojem štadionu v Ajdovščini, ki ima 1630 sedežev, so namreč prvič igrali pod žarometi. Toda nova pridobitev jim ni prinesla sreče, saj so morali z 1:3 (0:1) priznati premoč igralcem Brava. Iz nogometnega kluba Mura so sicer že v petek sporočili, da izražajo presenečenje in razočaranje nad enostransko odločitvijo svojega dolgoletnega igralca Amadeja Maroše, ki je brez predhodnega dogovora ali soglasja zapustil moštvo in se preselil k Nafti. In kaj je povedal izkušeni napadalec?