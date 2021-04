Abramovič: Nogomet je del družbe in družba je del nogometa

Čeprav je Roman Abramovič januarja odstavil FrankaLamparda (v sfredini), je ob Johnu Terryju njegov najboljši prijatelj iz igralskih vrst. Z njima v glavnih vlogah je Chelsea postal svetovni velikan. FOTO: Darren Staples/Reuters

Ruski tajkun, milijarder in lastnik nogometnega kluba Chelsea se skoraj ne pojavlja v javnosti, intervjuji in pogovori z mediji so redki. Pred časom je 54-letnega poslovneža prepričal Forbes, za katerega je odprl nogometno dušo.O tem, zakaj se ne izpostavlja, je pojasnil: »Nikoli ni bila moja ambicija, da bi javno nastopal. Igra govori sama zase, o njej govorijo moštvo, trener, izvršni odbor. Ni potrebe, da bi dajal dodatne komentarje.«Uspešnost kluba je povezana z njegovimi ambicijami, ki jih je skozi leta najbolj izkazoval z ogromnimi denarnimi vložki. Premikal je meje, ker je imel ambicijo, da bi Chelsea zavihtel med največje klube na svetu.»Ko predstaviš cilje, jih omeniš, jim moraš slediti. To je še posebej pomembno za osebo, ki ne pove veliko,« je povedal in se dotaknil še enega svojega cilja.»Nogomet je družba. Nogomet je del družbe in družba je del nogometa. Naravno je, da je nogomet vključen v družbo, podpira skupnost in je prisoten v njej,« je poudaril in nadaljeval.»Ambicije so resnične in takšne kot takrat, ko sem pred 17 leti prevzel klub. To se vidi skozi delo na igrišču in zunaj njega. Ustvarili smo klub najvišjega svetovnega razreda, ki ima pozitivno vlogo v skupnosti. Chelseajeva kultura je kultura skupnosti. V njej delujejo otroci, ženske, moški, nekdanji igralci, zdajšnji, prihodnji. Nogomet ni le poslovna priložnost,« je vizijo londonskega kluba tudi zunaj tekmovalnih okvirjev predstavil eden od najuspešnejših nogometnih lastnikov v 21. stoletju.Abramovič, ki je judovskega rodu, se je dotaknil tudi aktualnih družbenih problemov.»Rasizem, antisemitizem, to sta isti vrsti zla, ki v današnjem času ne bi smel imeti več prostora v našem svetu.«Pod Abramovičevo taktirko je prehod trenerjev velik, a o tej temi ni želel veliko govoriti. Diplomatsko je izpostavil, da je pri odločitvah na vseh ravneh izrazito pragmatičen. A da z veseljem sprejemajo prav spremembe ob pravem času, ki bi dolgoročno bile uspešne.V njegovem vodstvenem obdobju je Chelsea osvojil 18 različnih lovorik in vse najpomembnejše. A zanj je ena od največjih zmag ustanovitev akademije, ki je bila temeljna ob njegovem prihodu leta 2003. Zdaj velja za eno od najuspešnejših na svetu.»Lovorike povedo največ, povedo, kaj smo kot klub dosegli. Moj cilj je, da tako uspešno nadaljujemo. Chelsea ima zelo bogato zgodovino in počutim se izjemno srečno, da sem pri njej sodeloval. Klub je bil tu pred mano in bo tudi, ko bom odšel. Moja odgovornost je, da bom danes čim bolj uspešni in da ustvarjamo tudi za prihodnost. Zato je zame zelo pomembna akademija v Cobhamu,« je, med drugim, povedal Abramovič.