Abramovič postal mirovni posrednik

Ruski milijarder Roman Abramovič posreduje za mirno rešitev vojne v Ukrajini, je sporočil njegov predstavnik za stike z mediji. V Veliki Britaniji se medtem stopnjuje pritisk na oligarha, sicer lastnika nogometnega kluba Chelsea, da se opredeli glede ruske agresije.

Abramovič, ki je od leta 2003 lastnik londonskega Chelseaja, je v soboto sporočil, da neprofitni dobrodelni ustanovi kluba predaja upravljanje kluba. Potezo je sprejel v času vse bolj ostrih gospodarskih sankcij Zahoda proti Rusiji po njenem napadu na Ukrajino, v Veliki Britaniji bi lahko namreč prav on bil eden od tarč sankcij.

Abramovič kljub predaji upravljanja kluba sicer ostaja njegov lastnik, so pojasnili britanski mediji, s čimer naj bi omogočil nadaljnje redno delovanje Chelsea, tudi če bi ga doletele sankcije. Kljub temu pa je vse več vprašanj glede prihodnosti kluba.

V finalu ligaškega pokala na Wembleyju so mavijači izrazili podporo Ukrajini. FOTO: Justin Tallis/AFP

Danes pa se je oglasil tudi tiskovni predstavnik milijarderja, ki je sporočil, da se je Abramovič vključil pri posredovanju za mir v Ukrajini. »Lahko potrdim, da se je ukrajinska stran obrnila na Romana Abramoviča za podporo pri doseganju mirnega razpleta in da od takrat skuša pomagati. Glede na velik vložek vas prosim za razumevanje glede tega, zakaj ne komentiramo položaja niti njegove vloge,« je dodal.

Abramovič naj bi se v posredovanje vključil na prošnjo ukrajinskega filmskega producenta Aleksandra Rodnjanskija. »Lahko potrdim, da je ukrajinska stran poskušala najti nekoga v Rusiji, ki jim lahko pomaga pri iskanju mirnih rešitev,« je dejal Rodnjanski. Ocenil je, da ima Abramovič omejen vpliv, je pa edini, ki se je odzval in se odločil poskusiti pomagati.

Liverpoolov kapetan Jordan Henderson je prinesel venec v barvah ukrajinske zastave. FOTO: Justin Tallis/AFP

Rusija je od četrtkove invazije na Ukrajino pod vse večjim pritiskom Zahoda, ki je sprejel številne gospodarske sankcije in ukrepe za izolacijo ruskih odločevalcev in vplivnežev. S sprejetjem vse bolj ostrih sankcij pa se je v Veliki Britaniji odprla razprava o vlogah ruskih milijarderjev s prebivališčem na Otoku. V britanskem parlamentu se je med razpravo o sankcijah omenil tudi Abramovič, ki ga je ena od opozicijskih poslank imenovala za enega od 35 ključnih podpornikov Putina. Medtem Abramovič po poročanju britanskega časnika The Guardian vztrajno zanika povezave s Putinom.

Trener kluba Thomas Tuchel je v petek priznal, da je po ruski invaziji na Ukrajino veliko odprtih vprašanj glede stanja kluba. V britanskih medijih so se v preteklih dneh pojavila tudi ugibanja o morebitnem prevzemu kluba, v nedeljo pa je več medijev tudi poročalo, da na novo pooblaščeni skrbniki še niso potrdili pripravljenost na prevzem upravljanja kluba.

Navijači Chelseaja so v skrbeh za prihodnost kluba. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Vprašanje napada na Ukrajino je bilo medtem tudi v ospredju nedeljskega finala angleškega ligaškega pokala med Chelseajem in Liverpoolom. Pred tekmo sta sicer oba kapetana, Liverpoolov Jordan Henderson in Chelseajev Cesar Azpilicueta na igrišče prinesla venec v barvah ukrajinske zastave, obe ekipi pa sta se pred tekmo pridružili minuti dolgemu aplavzu ter sporočilu, da v nogometu na Otoku vsi stojijo skupaj.

Chelsea je v sporočilu za javnost pred tekmo izrazil obžalovanje nad dogajanjem ter omenili, da moli za mir po invaziji na ukrajinsko ozemlje, ob tem pa v izjavi ni omenjal ruske agresije.