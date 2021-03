Absurd: Atleticov Vrsaljko se pritožuje nad slovenskim bunkerjem

Pametna izbira Lovrića

Slovenski nogometaši so naposled preskočili ognjevite in vpisali zgodovinsko prvo zmago nad Hrvaško. FOTO: Voranc Vogel

Kekove ideje praksa

Šok! Svetovni podprvaki so padli na uvodu kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo leta 2022 v Katarju, ognjeviti so bili proti Sloveniji v Stožicah brez ognja. Hrvaški mediji selektorjunamigujejo, naj postane požiralec ognja, da bi razvnel stare nogometno kakovostne strasti ali pa v moštvu najde iskrico, ki bi ponovno zanetila plamen hrvaške žogobrcarske ljubezni s svetovnim vrhom.Slovenska izbrana vrsta ima zdaj niz že devetih tekem brez poraza, v tem času je med vratnicama z verjetno najboljšim čuvajem mreže na svetuprejela le en zadetek. Organizirana in disciplinirana obramba je ustavila tudi finaliste mundiala 2018 za prvo slovensko zmago nad sosedi, hrvaški branilecpa je vse ocenil z naslednjimi besedami: »Danes so vse reprezentance taktično dobre in se znajo braniti. Slovenci so razliko naredili pri odbitih žogah, pri tem so nas presenetili, saj to ponuja priložnost napadati na nepostavljeno obrambo. Praktično so se branili z enajstimi igralci v svojem kazenskem prostoru, toda to ne sme biti naš izgovor.«S povedanim pa se ne strinjajo vsi. Nekateri o opazki o bunkerju pred Oblakom omenjajo, da je bil Vrsaljko očitno udeležen v kakšni drugi tekmi, saj ko so Hrvati začenjali napade, so bili na njihovi polovici nenehno trije, štirje nogometaši gostiteljev. Nekdo pa je bil pri oceni izjemno inteligentno in karikirano šaljiv, namreč, da se igralec madridskega Atletica, znanega po tem, da stavi na trden zid pred vrati, pritožuje nad branjenjem z enajstimi možmi v šestnajstmetrskem prostoru. Hrvaški mediji so se razpisali tudi o junaku in strelcu edinega zadetka. Starša sta namreč Hrvata, vzornik, hkrati pristavljajo, da Lovrić ne zna govoriti slovensko. Se je pa zaradi nogometnih razlogov odločil za slovensko člansko izbrano vrsto, čutil je, da bo v njej imel pomembno vlogo. Igral je, rojen je namreč v Lienzu, tudi za avstrijske mlajše reprezentančne selekcije.Tekmo je za hrvaške športne medije pokomentiral tudi, nekdanji trener Rijeke in zdajšnji Maribora. »Čedovoliš. da povede, potem boš kasneje le udarjal v zid, prebil pa ga ne boš. Kek je Dalićevemu moštvu pametno prepustil posest žoge, to je bilo povsem normalno in pametno, saj je vsakomur jasno, da Hrvaška izstopa s posamično kakovostjo. Slovenija je za zmago potrebovala tudi nekaj sreče, a jo je tudi zaslužila. Iz močnega bloka v ozadju je prišel tudi tisti učinkovit nasprotni napad,« je menil Rožman.»Slovenija je bila polna energije in resnično vrhunsko disciplinirana v igri nazaj. V drugem polčasu sta se tudi oba napadalna stranska igralca vračala v obrambno vrsto, šesterico v njej je bilo strašansko težko prebiti. Kek je zaznal, da bo Dalić poskušal s kombinatoriko v zvezni vrsti in z napadi prek bokov, varovanci slovenskega selektorja so ga v vsem poslušali in vsako idejo uresničili v praksi. Kek je tudi predober in preizkušen trener, da bo zdaj dovolil, da bi igralci po tako velikem triumfu poleteli in izskočili iz zastavljene zgodbe,« predhodnika na reški klopi hvali slovenski trener. Drugi strokovnjaki še dodajajo, da je Hrvaško razbil slovenski tank, saj je pojedel zvezne igralce ognjevitih.