Aćimović objavil seznam igralcev za tekmi z Anglijo in Albanijo

Fantje so spoznali, da morajo biti na vsaki tekmi stoodstotni

Seznam vabljenih igralcev Martin Turk (Parma), Žan Luk Leban (Everton), Luka Čadež (Triglav), Žan Trontelj (Bravo), Vid Koderman (Maribor), Michael Pavlović (Olimpija), Gašper Pečnik (Aluminij), David Zec (Celje), Dušan Stojinović (Khimki), Žiga Laci (AEK), Mark Španring (Bravo), Mark Zabukovnik (Radomlje), Enrik Ostrc (Olimpija), Aljaž Casar (Hoffenheim), Benjamin Markuš (Domžale), Luka Vešner Tičić (Koper), Tjaš Begić (Celje), Tamar Svetlin (Celje), Aljoša Matko (Hammarby), Nino Žugelj (Maribor), Kai Cipot (Mura), Svit Sešlar (Olimpija), David Flakus Bosilj (Aluminij).

Slovence čakata tekmi proti Angliji 7. oktobra v Celju in Albaniji 11. oktobra v gosteh. Z dobrimi igrami za Olimpijo si je poziv zagotovil, v ekipo pa se po poškodbi vrača»Nimam razloga, da bi veliko spreminjal ekipo, saj so fantje korektno oddelali predhodne obračune. V zasedbo se po poškodbi vrača Tamar Svetlin, ki nam ogromno pomeni in nam je manjkal na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah, medtem ko si je poziv zaslužil tudi Svit Sešlar z dobrimi igrami pri Olimpiji,« je svoj izbor obrazložil, ki ne more računati na poškodovanain, medtem ko stainvpoklicana v člansko reprezentanco.Slovenija je na prvih dveh tekmah zbrala tri točke, po tesnem porazu na Češkem in zmagi v Andori.»Na Češkem smo odigrali dobro tekmo, a ostali brez točk, medtem ko smo v Andori vknjižili vse tri, kljub dejstvu da na igrišču nismo bili takšni, kot bi si želeli. Mislim, da so fantje spoznali, da moraš biti na vsaki tekmi stoodstoten in da ne sme biti nikakršnega podcenjevanja. Vedno, ko oblečeš dres z državnim grbom, moraš dati vse od sebe,« je jasen slovenski selektor, ki pričakuje zanimivo dogajanje v slovenski kvalifikacijski skupini.»Skupina je tekmovalna, vse tekme bodo dobre. Pred kvalifikacijami so fantje morda mislili, da bomo imeli lažje delo z Andoro, a nato hitro spoznali drugo plat medalje. Vsaka tekma je zgodba za sebe, želim si pa, da bomo zbrali čim več točk in da bomo čim bolje videti na igrišču,« si želi Aćimović.Slovenci na naslednjem obračunu zagotovo ne bodo imeli težav z motivacijo, saj jim bo nasproti stala ugledna zasedba Anglije, sicer tudi prvi favorit skupine.»Tekma z Anglijo bo za večino nogometašev ena največjih v dosedanjem delu kariere. Angleže smo analizirali na tekmi s Kosovom in jasno je, da so prvi favorit naše skupine. Upam, da bodo fantje prišli zdravi na zbor in pokazali podobno igro kot na Češkem,« pred poslastico v Celju pravi Aćimović, ki si želi pomoči gledalcev. »Želim si, da bi čim več gledalcev podprlo naše fante, saj jim to veliko pomeni. Vsi skupaj lahko naredimo dober rezultat. Prepričan sem, da bodo fantje dali vse od sebe in šli na glavo,« je zaključil selektor.Vstopnice za kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Anglijo so že v prodaji po ceni 6 evrov na standardnih prodajnih mestih Nogometne zveze Slovenije.