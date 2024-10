Aćimović upa, da bodo jutri proti Dunaju odpotovali v polni zasedbi

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let v Prekmurju pili zadnje podrobnosti pred petkovo kvalifikacijsko tekmo proti Avstriji za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto na Slovaškem. Pred dvobojem v Dunajskem Novem mestu, ki se bo pojutrišnjem začel ob 20.30, ima Slovenija v skupini H tri točke naskoka pred Francijo, ki jo čakata še tekmi s Ciprom in Avstrijo.

»Na začetku priprav smo imeli kar nekaj zdravstvenih problemov, med drugim je zbolel Jošt Pišek, toda upam, da bomo v četrtek v Avstrijo odpotovali v polni zasedbi,« je na današnjem medijskem dogodku v Lendavi uvodoma dejal slovenski selektor Milenko Aćimović.

»Svoje fante bi pohvalil za dosedanje predstave v kvalifikacijah, v zadnjem letu so imeli sijajen niz tekem brez poraza. Pred nami je odločilna tekma, ki bo odločala o nastopu na evropskem prvenstvu. V petek nas čakajo zahtevni tekmeci, proti njim bomo morali prikazati vrhunsko predstavo, morda najboljšo v tem kvalifikacijskem ciklusu. Verjamem v svoje varovance, ki so sposobni osvojiti vse tri točke,« je ocenil nekdanji vrhunski nogometaš.

Avstrijci niso izgubili na zadnjih šestih domačih tekmah. Svoje adute imajo tudi Slovenci, saj so neporaženi vse od lanskega septembra, ko so jih v Kopru premagali Francozi s 4:0. Na prvem medsebojnem obračunu so slovenski nogometaši oktobra lani ugnali Avstrijce z 1:0, tekmo naFazaneriji pa je tedaj odločil Svit Sešlar.

Sešlar: Želimo si osvojiti vse tri točke

»V ekipi vlada pozitivna nervoza pred dvobojem z Avstrijo, vsi se tudi zelo dobro zavedamo, kaj nam ta tekma prinaša. Na začetku kvalifikacij smo si lahko le želeli takšen položaj, ko nas osvojena točka pelje na evropsko prvenstvo, toda v petek si želimo osvojiti vse tri,« je poudaril Sešlar.

Slovenija je na dosedanjih sedmih tekmah v skupini H zbrala 16 točk. Francija jih ima s tekmo manj 13, Avstrija (tekma manj) 11, BiH tri, Ciper (tekma manj) pa dve točki.

Pot na evropsko prvenstvo si bodo sicer neposredno zagotovili zmagovalci vseh devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene reprezentance. Šest preostalih drugouvrščenih reprezentanc se bo za mesto na zaključnem turnirju pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.