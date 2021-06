Agim Ibraimi prepričal bratranca, da igra za Makedonce

»Z mojim očetom sva vložila veliko truda in časa, da sva ga prepričala«

Arijan Ademi (levo) in Miha Mevlja med junijsko prijateljsko tekmo v Skopju. FOTO: Robert Atanasovski/AFP

Makedonski nogometaš albanskih koreninje dobro znan slovenskim ljubiteljem nogometa. Potem ko je v rosni mladosti igral zain nato, se je leta 2008 preselil v, nato odšel v lendavsko, največji pečat pa pustil v majici. Slovenski del kariere je končal leta 2018 vIbraimi je tudi član makedonske nogometne reprezentance, podobno kot njegov bratranecki je soigralecpri zagrebškem. Ibraimi je razkril, da je 30-letnega Ademija prav on prepričal, da obleče makedonsko majico, potem ko je slednji dolgo okleval, saj jena Hrvaškem.»Sprva je bilo kar težko. Želeli smo ga v makedonski reprezentanci, z mojim očetom sva vložila veliko truda in časa, da sva ga prepričala. Vedela sva namreč, da nam lahko pomaga, in nisva zgrešila. Logično, da najprej ni vedel, kaj naj stori, vendarle smo bili 1. Toda korak za korakom je bil mehkejši, danes pa je ključen igralec reprezentance. Z njim smo veliko močnejši,« je povedal Ibraimi.V minuli sezoni jev Severni Makedoniji igral nogomet v klubuna skrajnem severovzhodu. Junija seveda nestrpno pričakuje začetek evropskega prvenstva, na katerem bo zgodovinski nastop vknjižila tudi reprezentanca