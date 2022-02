Ajax bo družini paraliziranega nogometaša izplačal 7,85 milijona evrov

Družini nekdanjega nogometaša Abdelhaka Nourija bo njegov bivši delodajalec Ajax iz Amsterdama izplačal 7,85 milijona evrov odškodnine. Danes 24-letni Nouri, ki je veljal za velikega talenta, se je leta 2017 zgrudil na prijateljski tekmi z Werderjem, prisotni zdravniki nizozemskega velikana pa ga niso primerno oskrbeli, saj je utrpel možganske poškodbe, zaradi katerih je še vedno v domači oskrbi.

Ajax je poleg milijonske izvensodne poravnave potrdil, da bo upokojil številko 34, ki si jo bodo lahko nogometaši v prihodnje nadeli le s pisno privolitvijo družine nesrečnega Nourija.

»Nourijeva družina in Ajax sta dosegla dogovor o višini odškodnine, ki jo bo plačal klub,« so v ponedeljek zapisali pri Ajaxu v uradni izjavi za javnost. O primeru tako ne bo odločalo arbitražno sodišče Nizozemske nogometne zveze, kjer so Nourijevi nameravali poiskati pravico.

Pri Ajaxu so sicer že priznali, da Nouri ni bil deležen primerne oskrbe med prijateljsko tekmo v Avstriji. Tri leta je bil v komi, z družino pa je s pomočjo oči začel komunicirati marca 2020.

»Zelo smo hvaležni, ker družina za Abdelhaka dan in noč skrbi s tako veliko ljubezni in pozornosti. Ko jih obiščem, me vedno sprejmejo z odprtimi rokami,« je v izjavi zapisal generalni direktor kluba in njegov legendarni vratar Edwin van der Sar. Kmalu naj bi zaživela tudi posebna fundacija, ki jo bo vodila Nourijeva družina, njegov oče Mohamed je pozdravil potezo Ajaxa in si zaželel uspešnega sodelovanja v prihodnosti.