Albert Riera dobil močnega aduta za evropsko in domačo fronto

Slovenski nogometaš Svit Sešlar, ki se je konec avgusta lani iz ljubljanske Olimpije preselil v drugo turško ligo k Eyüpsporu, se vrača v Slovenijo. Nogometni klub Celje in novi turški prvoligaš Eyüpspor sta sklenila dogovor o enoletni posoji Sešlarja, so sporočili Celjani.

Dvaindvajsetletni zvezni igralec, ki je v preteklosti že nastopal za mlajše selekcije celjskega kluba, nato pa ga je pot preko Drave, Krke in Olimpije, s katero je pod vodstvom trenerja Alberta Riere v sezoni 2022/23 zasijal in osvojil dvojno krono, vodila v Eyüpspor, se v knežje mesto seli za leto dni.

Sešlar je v tej sezoni že vpisal dva nastopa v turški prvi ligi, proti Bodrumsporju pa vknjižil tudi podajo. Skupno je za klub iz Istanbula zbral 25 nastopov v vseh tekmovanjih.

Novim soigralcem se bo pridružil po opravljenih reprezentančnih obveznostih v izbrani vrsti do 21 let, ki se bo v kvalifikacijah za euro 2025 v petek pomerila s Francijo, v torek pa s Ciprom, so še zapisali pri Celju.