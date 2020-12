Aleksander Čeferin: Marsikaj smo se naučili

Aleksander Čeferin se je, odkar je pred dobrimi štirimi leti prevzel prestižno vodenje krovne nogometne zveze na stari celini (Uefa), srečal s številnimi izzivi. A prav poseben je bil ta v letu 2020, ko se je nogomet odločno lotil boja s koronavirusom. V prav posebnih razmerah, največkrat kar brez gledalcev na tribunah in s številnimi novimi logističnimi zahtevami, je nogometna igra na najvišji tekmovalni ravni obstala, 53-letni Slovenec se ob tem zaveda novih visokih ovir, obenem pa je ponosen na doslej storjeno. O vsem skupaj je pisal tudi v svojem prazničnem tekstu na spletni strani uefa.com.



»Precej je posebnosti in običajev v svetu, na kakšen način se ljudje poslavljajo od starega leta: v Avstriji plešejo valček, v Italiji mečejo proč stara oblačila, v Turčiji za srečo odprejo vodo iz pip. Toda vsi skupaj se bodo zdaj morali še posebej ozreti k temu nenavadnemu letu 2020 in razmišljati o izzivih sedanjega časa. In pri tem ni nogomet nikakršna izjema. Veliko smo se naučili vsi skupaj: vladajoča telesa, ligaška tekmovanja, nacionalne zveze, klubi, igralci, navijači. Pri Uefi smo se potrudili za poletno varno vrnitev k nogometu, več kot 1000 tekem klubov in državnih reprezentanc se je zvrstilo od avgusta naprej.«



V nadaljevanju se je vodilni mož Evropske nogometne zveze posebej spomnil zares pomembnih potez, ki so zahtevale previdnost in predvsem skrb za zdravje vseh, ki sodelujejo v tem globalnem nogometnem kolesju. Priljubljenost nogometne igre pač zahteva posebno odgovornost, obenem tudi izjemno sodelovanje nacionalnih zvez, ligaških tekmovanj in klubov.



»V zadnjih devetih mesecih smo imeli obilo zahtevnih nalog. Na novo se je bilo treba lotiti Uefinega tekmovalnega koledarja za obdobje 2020/21, predelati in do konca izpeljati štiri tekmovanja v štirih avgustovskih tednih, izpeljati tekmo za evropski superpokal z omejenim številom gledalcev v Budimpešti in za 12 mesecev preložiti Euro 2020,« je ob koncu zapisal Čeferin ter dodal, da bo marsikatero spoznanje koristno tudi za v prihodnje.

