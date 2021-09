Aleksander Čeferin prejel odlikovanje predsednika parlamenta

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefe) je zasedal v moldavskem Kišinjovu in potrdil enotno stališče stare celine v odnosu do Fife, ki poskuša uveljaviti spremembo organizacije svetovnega prvenstva – da bi ga organizirali na vsaki dve leti začenši z letom 2028. Evropejci ostro nasprotujejo pobudi.



Predsednik Uefe Aleksander Čeferin ter več nekdanjih zvezdnikov (Luis Figo, Zvonimir Boban, Robbie Keane, Maxwell, igralka leta Nadine Kessler, …) so odigrali tudi dobrodelno tekmo proti 70 moldavskim študentom, s katero so predstavili vpliv igranja nogometa že v mladih letih na poznejše študijske sposobnosti otrok.



»Otroci bi se morali v šolah še močneje ukvarjati z različnimi športi. Prek nogometa, denimo, se lahko učijo strpnosti, gradnje prijateljstev in različnosti kultur in življenjskih okolij,« je ob tem zatrdil Čeferin. Predsednika Uefe so sprejeli tudi moldavski državniki. Predsednik parlamenta Igor Grosu mu je podelil odlikovanje za demokracijo, spodbujanje in razvoj športa.

