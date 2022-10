Aleksander Čeferin s popolno podporo

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas sta na sedežu Evropske komisije v Bruslju obnovila dogovor o sodelovanju med Evropsko komisijo in Uefo, ki je bil prvič sklenjen leta 2014. Ta med drugim prinaša jasno zavezo k ohranitvi evropskega športnega modela. Najnovejši institucionalni dogovor postavlja partnerstvo med Evropsko komisijo in Uefo na novo raven. To se osredotoča na prednostne izzive Evrope in zagotavlja časovni načrt za skupna prizadevanja do leta 2025. Sporazum, ki so ga sestavili upoštevajoč ključne prednostne naloge EU, kot so podnebni ukrepi, enakost za vse in socialna vključenost, prinaša okrepitev dolgoletnega sodelovanja med Evropsko komisijo, Uefo in evropskimi nacionalnimi nogometnimi zvezami za uporabo evropskega nogometa kot sile za pozitivne spremembe v Evropi.

V središču sporazuma je skupna zaveza k spodbujanju solidarnosti med različnimi ravnmi v športu, zlasti med profesionalnim in množičnim nogometom, stalnega razvoja ženskega nogometa, poštenosti, integritete, finančne vzdržnosti, konkurenčnega ravnotežja, enakosti spolov in dobrega upravljanja. Sporazum izrecno potrjuje odločenost Evropske komisije in Uefe, da zaščitita in okrepita evropski športni model, ki temelji na evropskih vrednotah, solidarnosti med elito in množičnimi ravnmi, športnih zaslugah, odprtem sistemu napredovanja in izpadanja ter zaščiti telesne in moralne integriteta športnikov in športnic.

Tudi podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas (levo) je za evropski model športa. FOTO: EU/Lukasz Kobus

Šport učinkovita platforma

»Osnovno načelo Evrope je solidarnost. Uefa in Evropska komisija bosta zagotovili, da Uefina tekmovanja ostanejo zgodba o uspehu, vgrajena v naš evropski športni model. To je edinstveno partnerstvo: še naprej bomo delali znotraj obstoječih struktur in okvirjev v popolni usklajenosti z evropskimi cilji za služenje in združevanje evropske družbe in državljanov,« je poudaril podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas. Sporazum je pozdravila tudi evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariya Gabriel. »Dogovor predstavlja nov korak v našem dolgoletnem sodelovanju na področju športa. Uefa je pomemben partner pri promociji naših pobud v športu, povezanih predvsem z našo kampanjo Zdrav življenjski slog za vse, vključenostjo, duševnim zdravjem, pravičnostjo in enakostjo spolov. Šport, še posebej nogomet, je učinkovita platforma, prek katere želimo nagovoriti našo mladino in vse evropske državljane ter ljudi osvestiti o naših evropskih vrednotah.«

Prvi mož Uefe Aleksander Čeferin je pozdravil dogovor kot dokaz trajne moči partnerstva med evropskimi organi: »Zadnja leta so prinesla intenzivno obdobje sodelovanja med Uefo in našimi partnerji iz EU pri soočanju z generacijskimi izzivi evropskega načina življenja in našega evropskega športnega modela. Kot nakazuje ta sporazum, je naše partnerstvo, ki temelji na desetletjih zaupanja in odprtih odnosov, močnejše kot kdajkoli prej in imamo načrt za ambiciozen skupni razvoj v prihodnosti v korist vseh.«