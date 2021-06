Alexander-Arnold brez evropskega prvenstva

Angleška nogometna reprezentanca je pred evropskim prvenstvom dokončno izgubila Trenta Alexander-Arnolda. Selektor Gareth Southgate je do zadnjega upal, da bo bočni igralec Liverpoola nared za nastope, a mnenje zdravnikov je, da se ne more pravočasno pozdraviti, tako da ga bo moral selektor zamenjati. Ime zamenjave bo Southgate sporočil po nedeljski pripravljalni tekmi z Romunijo.



Angležem se odsotnost poškodovanega igralca ne bi smela poznati, saj ima Southgate na tem mestu še tri dobre igralce, in sicer soigralca Jana Oblaka pri Atleticu Kierana Trippiera, angleškega prvaka z Manchester Cityjem Kyla Walkerja in Reeca Jamesa, evropskega prvaka s Chelseajem. Prva tekma Anglije na euru 2020 bo proti finalistu svetovnega prvenstva leta 2018, Hrvaški. Obračun bo na Wembleyju v nedeljo, 13. junija.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: