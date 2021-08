Allegri potrdil: Ronaldo nima več namena igrati za Juve

»Včeraj sem govoril z Ronaldom in sporočil mi je, da nima več namena igrati za Juventus. To drži in to lahko potrdim,« je na petkovi novinarski konferenci dejal trener torinskega velikana Massimiliano Allegri. »Zaradi tega danes ni treniral in ne bo igral niti jutri proti Empoliju. Nisem razočaran nad njim. Sprejel je odločitev in to je to. Išče si nov klub po treh letih tukaj, takšno je življenje,« je pred tekmo s Toskanci, pri katerih igrata slovenska reprezentanta Petar Stojanović in Leo Štulac, še dodal Allegri.



Italijanski mediji so v petek poročali, da je Cristiano Ronaldo hitro zapustil trening in naj bi se že poslovil od soigralcev, potem ko je dan prej po poročanju televizije Sky Sport izpraznil svojo omarico. Madridski dnevnik AS je v četrtek objavil informacijo, da je njegov agent Jorge Mendes sklenil ustni dogovor za prestop v Manchester City, s katerim naj bi zdaj delal na pripravi uradne ponudbe Juventusu.



Torinčani želijo pripeljati brazilskega napadalca Man. Cityja Gabriela Jesusa, medtem ko naj bi trener meščanov Josep Guardiola s sodelavci ponujal angleškega reprezentanta Raheema Sterlinga.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: