Kapetan pokvaril trenerjev debi

Rožman: Veliko še manjka

Šljivo na klopi Tabora

Sabit Šljivo bo vsaj do konca naslednje sezone trener Tabora Sežane. 51-letni Rovinjčan je v karieri deloval v Žminju, Kopru, Istri 1961 in Savdski Arabiji. Prvič bo ekipo vodil na sobotni tekmi v Kopru. Igor Božič bo še vedno ostal v klubu.

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog:

je v 87. minuti ubranil enajstmetrovko mariborskemu kapetanuin Aluminij je osvojil pomembno točko v prvi tekmi 28. kola v državnem nogometnem prvenstvu, Maribor pa na debiju trenerjani prevzel vodstva na lestvici.»Zlata vredna točka. Nisem veliko razmišljal pred strelom, vrgel sem se v pravo stran in izšlo se je,« je po tekmi za TV Slovenija povedal junak v vratih Aluminija, ki se krčevito bori za obstanek.Rožman, nekdanji trener Celja, Domžal in Rijeke, je dodal: »Vedeli smo, da bi lahko ena prekinitev obrnila potek tekme, a žal nismo zadeli iz enajstmetrovke. Nismo zadovoljni s točko, želeli smo tri. Kot smo predvidevali, se je tekmec na težkem igrišču postavil z zgoščeno obrambo, težko je bilo to prebiti. Veliko še manjka, so pa fantje odigrali na dobri ravni, glede na to, da smo se en mesec spoznavali.«Maribor ostaja drugi s točko za Olimpijo, ki bo jutri gostovala v Novi Gorici.Ob 19. uri se je začela tekma med Muro in Celjem.Aluminij : Maribor 0:019.00 Mura : Celje15.00 Bravo - Domžale17.15 Gorica - Olimpija20.00 Koper - Tabor Sežana