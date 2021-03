Aluminij končal domžalski niz neporaženosti

SNL, 27. kolo

Nogometaši Aluminija so v 27. kolu Prve lige Telekom Slovenije na svoji zelenici presenetili oslabljene Domžale in jih premagali z 1:0.Gostitelji so s tem naredili pomemben korak k obstanku, hkrati pa so končali niz 10 tekem neporaženosti Domžalčanov, ki so nazadnje izgubili 9. decembra lani.Ekipi sta bili zelo oslabljeni, pri gostih so zaradi kartonov manjkali kaznovaniinter poškodovaniin, domači pa so igrali brezinAluminij je odločilni gol dosegel v 18. minuti. Začelo se je s podajodo, ta je žogo podaljšal do, ki je neubranljivo meril v spodnji levi kot.Gostje so zapretili prekin, a je obakrat posredoval vratar. Domžalski nogometaši so imeli v samem zaključku tekme še dve priložnosti za izenačenje, a je dvakrat zgrešilAluminij bo sezono nadaljeval 3. aprila z domačo tekmo proti Mariboru, Domžale pa bodo isti dan gostovale pri Bravu.Aluminij : Domžale 1:0 (Jakšić 18.)Mura : Maribor (14.45)Koper : Celje (19.30)Gorica : CB24 Tabor Sežana (15)Olimpija : Bravo (17.15)