Ancelotti: Ekipa je še bila na počitnicah, morda pa tudi trener

Trener Reala Carlo Ancelotti je varovance obtožil, da so tekmo z Getafejem odigrali še vsaj z eno nogo na počitnicah, potem ko je groba napaka srednjega branilca Ederja Militaa podarila vodilni zadetek modrim, ki ga je že v enem prvih napadov dosegel Enes Unal. To je bil tudi zadnji zadetek popoldneva na jugu metropole, kjer je štadion Coliseum Alfonso Perez proslavljal veliko in povsem nepričakovano zmago.

Realovci so sicer odgovorili in prek Luke Modrića zatresli tudi okvir gola, medtem ko je David Soria dobro ubranil poskusa Casemira in rezervista Isca ter poskrbel za šele prvi poraz kraljevega kluba po oktobru.

»Prvi gol jim je podaril igralec, ki običajno v obrambi izstopa,« je na novinarski konferenci dejal Ancelotti. »Ni veliko za povedati o tekmi, kot bi za en dan več ostali na počitnicah. Ekipa ni bila podobna tisti pred božičem,« je dodal izkušeni Italijan, čigar moštvo je v vseh tekmovanjih nanizalo 15 tekem brez poraza. Getafe je kljub zmagi še vedno globoko v bitki za obstanek v elitni španski ligi.

Remi bi bil še najbolj pošten

»Ekipa si ni bila podobna, z manj zbranosti, predanosti ...« je našteval Ancelotti. »Nismo si seveda zaslužili poraza, neodločen izid bi bil pošten, a podarili smo jim gol in na koncu je sledil poraz. To bi nas lahko predramilo. Danes je bila ekipa na počitnicah.«

Ancelotti, ki je prejel tudi rumeni karton v prvem polčasu, sicer še vedno lahko uživa v pogledu na lestvico, kjer ima Real še vedno osem točk naskoka pred prvim zasledovalcem Sevillo, a ima zdaj tudi dve tekmi več na svojem računu.

»Ni se lahko pripravljati na tekme po božiču, igralci potujejo. A govorjenje o tem bi bilo enako iskanju izgovorov, tega pa si ne želim. Nismo igrali dobro. Točno to sem povedal igralcem. Prevzemamo odgovornost. Morda je bil tudi trener na počitnicah. Prevzemamo odgovornost. A ni dram, ni kritik, ni tragedij, saj smo še vedno vodilni,« je pred sredino pokalno preizkušnjo pri Alcoyanu, ki je moštvo takratnega stratega Zinedina Zidana osramotil lani, še povedal Ancelotti.

V prvenstvu se bo Real v naslednjem kolu pomeril z Valencio, ki se na Bernabeuu vedno počuti zelo dobro, nato pa že sledi nov »el clasico«, in sicer v španskem superpokalu, ki ga bo tudi tokrat gostila Savdska Arabija.