Bodo sinjemodri pokvarili veselico v Madridu? Bo Juventus zdržal nalet PSV?

Seveda je Pep Guardiola držal figo v žepu, ko je razlagal, da ima Manchester City zgolj en odstotek možnosti, da izloči Real Madrid, potem ko je doma izgubil z 2:3. Nocoj bo Katalonec prepričeval svoje adute, da so sposobni uprizoriti zasuk na štadionu Santiago Bernabeu. Stavil bo tudi na novince, predvsem Omarja Marmuša, ki je v soboto zabil hat-trick v 13 minutah, in bo ob Erlingu Haalandu glavna nevarnost za vrata Thibauta Courtoisa. Juventus bo v Eindhovnu branil minimalno prednost, dortmundsko Borussio in PSG čaka rutinsko delo v boju za osmino finala Uefine lige prvakov.

City je v nasprotju z ustaljeno prakso januarja široko razprl denarnico in za štiri okrepitve zapravil 200 milijonov evrov. Marmuš, Abdukodir Husanov, Vitor Reis in Nico Gonzalez naj bi osvežili starajočo se zasedbo, toda na prvi tekmi ni bilo nikogar v začetni enajsterici, Marmuš pa je vstopil s klopi za nekaj minut. Guardiola lahko obžaluje odločitev. Marmuš, Gonzalez in Husanov so igrali ključno vlogo v najboljši predstavi sinjemodrih v sezoni, ko so s 4:0 odpravili močni Newcastle.

Husanov, Uzbekistanec, ki ga je odkril Srečko Katanec, je pokazal, zakaj je vreden 40 milijonov evrov. Pri 20 letih je branilec razorožil Alexandra Isaka in bi lahko poskušal nevtralizirati tudi zvezdnike, kot so Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Rodrygo. Guardiola pa je posebej pohvalil Gonzaleza, ki je vrnil stabilnost v sredino. Označil ga je kar za »mini Rodrija«. Prav poškodba dobitnika zlate žoge Rodrija je sprožila veliko krizo Cityja. Triindvajsetletni Gonzalez, učenec Barcelonine akademije La Masia, naj bi začel tekmo ob vrnitvi v domovino.

Omar Marmuš je zablestel s tremi goli proti Newcastlu. FOTO: Oli Scarff/AFP

Lani je bil City proti Realu izpadel v četrtfinalu po 11-metrovkah. Tokrat ne deluje kot ekipa, ko je sposobna pokvariti račune 15-kratnim prvakom. »Realnost je, da smo kilometre stran od forme, ki smo jo imeli v preteklih letih. Rezultati so slabi. Če bi vsakič igrali tako, kot smo proti Newcastlu, bi bili seveda veliko višje kot 22. v ligi prvakov in peti v Angliji. V Madridu imamo odstotek možnosti za uspeh, ampak dokler ga imamo, bomo poskušali,« puške v koruzo ni vrgel Guardiola, ki gotovo pripravlja presenečenje kolegu Carlu Ancelottiju.

Lahko bi fantom razlagal, da nimamo nobene prednosti in da moramo igrati, kot da je 0:0, toda to je neumnost in nihče mi ne bi verjel. Carlo Ancelotti

Opravičilo Bellinghama

Slednji ni najbolj zadovoljen, ker Real že na treh zaporednih tekmah v Španiji ni dosegel zmage in je vodstvo prepustil Barceloni. Nazadnje je remiziral (1:1) pri Osasuni, potem ko je Jude Bellingham zaradi kletvice zoper sodnika v prvem polčasu prejel rdeči karton.

Carlo Ancelotti ne verjame Pepu Guardioli, da imajo gostje samo odstotek možnosti za zmago. FOTO: Paul Ellis/AFP

»Bil je nesporazum, ampak o tem sem povedal vse. Rad bi se samo opravičil soigralcem, ker sem jih pustil na cedilu. Hvala navijačem za podporo, se vidimo v sredo doma,« je na družbenih omrežjih sporočil Anglež, ki so ga želeli tudi na Etihadu. Tam je ravno od odločil zadnjo tekmo.

Ancelotti se ne bo ujel na Guardiolove limanice ... »Seveda ne verjame zares, da ima City zgolj odstotek možnosti. No, ga bom povprašal o tem pred tekmo. V resnici ve, da ima večje možnosti in tudi mi si ne delamo utvar, da so naše možnosti 99-odstotne. Mislimo, da imamo majhno prednost in poskušali bomo igrati podobno kot v Angliji,« je previden Ancelotti, ki se zaveda pasti takšnih tekem.

V Madridu imamo odstotek možnosti za uspeh, ampak dokler ga imamo, bomo poskušali. Pep Guardiola

Psihološki izziv

»Igranje s prednostjo je psihološki izziv, ki se ga je treba naučiti in ga je težko nadzirati. Lahko bi fantom razlagal, da nimamo nobene prednosti in da moramo igrati, kot da je 0:0, toda to je neumnost in nihče mi ne bi verjel. Kar lahko nadziraš, je pristop celotne ekipe. Ta se bo vedno zavedala, kakšen je rezultat,« je razložil Ancelotti, ki naj bi se po sezoni poslovil od Realove klopi, glavni kandidat za njegovega naslednika pa je Xabi Alonso iz Leverkusna.

Jude Bellingham in soigralci se pripravljajo na težko tekmo. FOTO: Javier Soriano/AFP

Ko smo pri tem, med evropskima velikanoma se napoveduje nova fronta. Oba sta namreč zelo zagreta za Bayerjevega asa Floriana Wirtza, 21-letnega nemškega zveznega igralca, čigar cena na Transfermarktu je neverjetnih 140 milijonov evrov. City išče zamenjavo za Kevina de Bruyna, Real za Luko Modrića.