Bellingham: Šlo je za šum v komunikaciji

Real Madrid je v španskem prvenstvu brez zmage že na treh zaporednih tekmah, nazadnje je remiziral pri Osasuni (1:1), potem ko je Jude Bellingham v 39. minuti prejel rdeči karton, ker naj bi verbalno napadel sodnika. Ko je šla odločitev v njegovo škodo, naj bi Joseju Munueri Monteru zabrusil znano angleško kletvico na F.

Zdaj mu grozi stroga kazen prepovedi igranja kar na 12 tekmah, kar bi bil velik udarec za zasedbo Carla Ancelottija, ki brani naslov španskega prvaka. Real ima do konca sezone še 14 tekem v la ligi. Anglež se brani, da besede niso bile namenjene sodniku in da ga ni žalil. »Šlo je za nesporazum v komunikaciji. Dogodka se spomnim zelo dobro, ogledal sem si tudi video, ki ne ustreza sodnikovemu poročilu. Besede niso bile namenjene njemu. Upam, da bo zveza to upoštevala in bomo šli naprej,« se je branil Bellingham in opozoril na razliko med »F* off« in »F* you«.

Očitno ni vedel za nasvet Cristiana Ronalda, ki je leta 2018 razlagal, da je beseda na F povsem običajna in tudi sprejemljiva v Angliji, v Španiji pač ne.

Real Madrid je še vedno prvi na lestvici, a že nocoj ga lahko na vrhu zamenja Barcelona, ki bo ob 21. uri gostila Rayo Vallecano. Morebitna kazen Bellinghamu se ne bi nanašala na ligo prvakov, v kateri bo Real Madrid v sredo gostil Manchester City in branil vodstvo s 3:2 v boju za osmino finala.