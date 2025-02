Bellingham že šestič zadel za zmago madridskega Reala v sodnikovem dodatku

Madridskega Reala (in Nemcev) se nikoli ne sme odpisati. Ko se že zdi, da je beli balet na robu poraza ali remija, se zgodi nekaj skoraj že vsakdanjega – gol v sodnikovem dodatku, ki spremeni potek zgodovine.

Jude Bellingham je s svojim golom proti Manchester Cityju v 92. minuti znova poskrbel za epski preobrat in Madridčanom prinesel novo zmago v ligi prvakov. Na prvi tekmi za uvrstitev v osminofinala lige prvakov je bil boljši od Manchester Cityja z 2:3.

Zadetek proti Cityju ni bil nobeno naključje, temveč že 28. primer, ko je Real Madrid v tem tisočletju prišel do zmage z golom v sodnikovem dodatku. Zvezdniški vezist je ob tem postal absolutni rekorder, saj je s šestimi zadetki postal igralec z največ odločilnimi goli v sodnikovem dodatku v 21. stoletju.

Zgodovina odločilnih golov v zadnjih minutah

Od Luísa Figa leta 2002 do Cristiana Ronalda, Sergia Ramosa, Karima Benzemaja in zdaj Judea Bellinghama, Real Madrid se je skozi zgodovino dokazal kot ekipa, ki se ne preda do zadnjega sodnikovega piska.

Ronaldo si na lestvici deli drugo mesto z več nogometaši. V sodnikovem podaljšku je v tem tisočletju zadel dvakrat za zmago belih. FOTO: Shutterstock

V tem tisočletju je že 28-krat poskrbel za zmagoviti zadetek v podaljšku, pri čemer je bil Bellingham odločilen šestkrat v zadnjih (manj kot) dveh sezonah – kar je največ v zgodovini kluba.

Čeprav je imel Real Madrid že v preteklosti igralce, ki so znali odločati v zadnjih trenutkih, se je Jude v (manj kot) dveh sezonah v dresu galaktikov povspel na prvo mesto lestvice 21. stoletja. S šestimi odločilnimi zadetki v sodnikovem dodatku je prehitel Cristiana Ronalda, Karima Benzemaja, Sergia Ramosa in druge klubske legende.

Njegova zadnja žrtev, Manchester City, je že drugič v treh letih doživel boleč poraz zaradi čarovnije belega baleta v zadnjih minutah srečanja. Bellingham je znova dokazal, da je rojeni vodja in ključni igralec Reala, ko je to najbolj potrebno.

Strokovnjaki so si enaki, da bi se moralo zgoditi nekaj neverjetnega, da bi sinje-modri naredili preobrat na Santiago Bernabeu. FOTO: Oli Scarff/AFP

Madričani prihodnji teden gostili povratni obračun med obema velikanoma. Strokovnjaki so si enaki, da bi se moralo zgoditi nekaj neverjetnega, da bi sinje-modri naredili preobrat na Santiago Bernabeu, saj so v veliki krizi, madridski Real pa redko zapravlja prednosti, kot je ta.