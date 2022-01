Ancelotti: Modriću dosmrtna pogodba

Po poročanju španskih in hrvaških spletnih portalov Luka Modrić, kapetan in najboljši igralec svetovnih podprvakov 2018, še ni podpisal nove pogodbe za Real Madrid. Toda status nogometaša zvezne vrste še zdaleč ni vprašljiv, tako strokovnjaki kot tudi privrženci kluba po vsem svetu so navdušeni nad telesno močjo in ustvarjalnostjo 36-letnega Hrvata.

Posebej so bili zanj veseli pri klubu, ko je nazadnje podpisal enoletno pogodbo in zaradi posebnih okoliščin, ki jim je botrovala širitev virusa, sprejel predlog o 10 odstotkov nižjem znesku prve ponudbe. Zgodbo je nato čez eno leto ponovil, v Madridu pa že razmišljajo o njegovem novem podpisu; sedanji velja do junija letos. »Luka Modrić res še ni podaljšal zvestobe klubu, toda glede njega res ni težav. Njegova pogodba pri Realu je dosmrtna ...« ni dvomov za trenerja Carla Ancelottija.