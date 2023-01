Ancelotti navdušil Baske kljub zmagi Reala

Nogometaši madridskega Reala so uspešno opravili nalogo na gostovanju v Bilbau in premagali ponos Baskije z 2:0 z goloma Karima Benzemaja (24, Asensio) in Tonija Kroosa (90, Rodrygo). Na lestvici španskega prvenstva so ujeli priključek z Barcelono (oba imata tekmo manj kot drugi): Barcelona 44, Real M. 41, Real Sociedad 38, Atletico M. in Villarreal po 31.

»Benzema je nazaj z nami z vso svojo kakovostjo«

»Benzema je nazaj z nami z vso svojo kakovostjo,« je ocenil trener Carlo Ancelotti in komentiral tudi učinek Viniciusa Juniorja. »Vinicius je zelo občutljiv, saj ga vsi napadajo – tekmeci mu ne prizanašajo in so ga spet pošteno obrcali, navijači mu žvižgajo, pogosto se spravljajo nanj celo sodniki. Verjamem, da ga bo to naredilo še močnejšega,« je o svojem hitronogem adutu povedal Ancelotti.

Italijan je posebej navdušil enega od 49.316 navijačev, kolikor se jih je zbralo v Bilbau. Po tekmi ga je namreč ogovoril eden od Baskov, ki je sedel tik za klopjo Reala in ga zaprosil za žvečilni gumi, brez katerega Ancelotti ne preživi nobene tekme. Trener Reala ga je pogledal, segel v žep, mu izročil dva žvečilna gumija in požel odobravanje navzočih.