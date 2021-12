Ancelotti ne odneha: Žreb lige prvakov je bil obžalovanja vreden

Za madridskim Realom je zelo uspešna prva polovica sezone pod taktirko povratnika na belo klop Carla Ancelottija. Zanesljivo vodstvo v Primeri Division, kjer ima Madrid osem točk prednosti pred prvim zasledovalcem Sevillo, napredovanje v osmino finala lige prvakov in še bi lahko naštevali. Nekaj jeze je v beli tabor vnesel zgolj razplet decembrskega žreba osmine finala LP v Nyonu, ki so ga morali zaradi napake v programski opremi ponoviti. Real, sprva je dobil Benfico, se bo moral podati v Pariz, kjer ga čaka zvezdniški Paris Saint-Germain, ki ga je Ancelotti seveda popeljal do enega ligaškega naslova v sezoni 2012/13 in nato prvič sedel na klop Reala.

»Kaj sem prinesel Realu? Morda moje večletne izkušnje iz nogometa, znam pa tudi prenesti samozavest na igralce. Madrid ima ekipo, ki je polna talenta in kakovosti, zato jim trener mora vnesti samozavest. Delo strokovnega štaba je tudi iskanje pravega ravnovesja med mladimi in veterani, tudi to nam je uspelo. A Madrid igra kot enota, kot ekipa,« je v intervjuju za madridski športni časnik As dejal Ancelotti in se spet ozrl proti Nyonu: »Bilo je obžalovanja vredno, napaka je bila precej očitna. A dobro, šlo je za napako in nič več kot to. Zdaj je potrebno razmišljati o spopadu s PSG. Cilj je, da v ti tekmi vstopimo v takšnem stanju kot pred zadnjim izbruhom okužb. Želim si vstopiti v februar brez poškodb in okužb.«

Glede naslovov Ancelotti ni želel napovedovati ničesar, je pa sredino igrišča s Casemirom, Luko Modrićem in Tonijem Kroosom izpostavil kot najboljšo na svetu, podobnega mnenja je italijanski lisjak, ko beseda nanese na prvega strelca ekipe Karima Benzemaja.

Borbe do konca ni treba niti obljubljati

»Obljubljati naslove ni najboljša zamisel, a lahko obljubimo tisto, kar Real Madrid vedno ponuja, to je borba do konca. To počnemo, tekmujemo zelo dobro v vseh tekmovanjih, v vsaki tekmi. V prvem delu sezone smo naredili zelo malo napak, izgubili smo le dvakrat, in sicer proti Espanyolu v la ligi in proti Šerifu v ligi prvakov. A to je bilo obdobje, ko smo pogrešali igralce, kot sta Modrić oziroma Kroos. Ko sta se oba vrnila, se je videlo, da ima ekipa zelo jasno identiteto,« je zadovoljen Ancelotti.

»Modrić, Kroos, Benzema ... Vidim jih trenirati vsak dan in vem, da so največji profesionalci. Verjamem, da lahko na visoki ravni vztrajajo do 40. leta. Res je, da je za napadalca težje, saj se najbolj trošijo, a za vezista ne. Ko so ti trije skupaj (Casemiro, Modrić, Kroos, op. a.), se nihče ne more primerjati. Res verjamem, da so najboljši trio ta hip. Izjemni so, tako izkušeni, odigrali so že toliko nogometa. Zelo dobro se dopolnjujejo. Menim tudi, da je Benzema najboljši napadalec ta hip, saj nihče redno ne dosega takšnih številk. Takšne imata le Cristiano Ronaldo ali pa (Erling) Haaland. Benzema je igralec, ki dela razliko. To smo spet videli na tekmi z Athleticom, z goloma v nekaj minutah. Je v spektakularni formi.«

Za konec je dejal še, da si pri svetih treh kraljih ne bo zaželel igralcev, temveč ...

»Zaželel si bom tisto, kar si želijo vsi: da bi bilo konec pandemije in da bi lahko v prihodnje zaživeli zdravi. Zelo vesel božič in moje najlepše želje za novo leto pošiljam vsem navijačem Reala,« je sklenil Ancelotti.