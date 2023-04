Andraž Šporar z novim golom najlepše napovedal grški derbi

V grškem prvenstvu hitijo proti koncu sezone, zanimivo je bilo tudi v 32. kolu. Panathinaikos je gostoval pri Volosu, z novo zmago pa ostaja na čelu lestvice tamkajšnje superlige. Zeleno-belim so pomagali do zmage vsi trije slovenski reprezentanti na začasnem delu v Atenah, nihče ni igral celotne tekme.

Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič sta začela tekmo in odšla z igrišča v 68. minuti pri končnem izidu 0:2. Tega je pomagal zrežirati Andraž Šporar (v videu), ki je vstopil v igro v 60. minuti in le pet minut zatem zabil lep gol po kombinatorni akciji, predložku z desne in strelu z glavo. To je bil njegov 11. ligaški gol v tej sezoni. AEK in Panathinaikos imata na vrhu po 75 točk, v nedeljo se bosta pomerila prav med seboj.

Atletico zmagal brez Jana Oblaka

Živahno je tudi v Španiji. Nogometaši madridskega Atletica so v 31. kolu španske lige gostili Mallorco in jo premagali s 3:1. Slovenski vratar Jan Oblak zaradi poškodbe vratu ni branil za rdeče-bele. Mallorca je povedla, ko je v 20. minuti zadel Matija Nastasić.

Še v prvem polčasu je izenačil Rodrigo de Paul, zmago domačim pa sta v drugem polčasu zagotovila Alvaro Morata v 47. in Yannick Carrasco v 77. minuti. Antoine Griezmann je prispeval podaji za prvi in tretji Atleticov gol in je z desetimi asistencami prvi v tem elementu v španski ligi. Že v torek je Girona doma s 4:2 odpravila madridski Real.