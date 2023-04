Čeferin potrdil: Po letu 2025 je finale lige prvakov lahko v ZDA

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je gostoval v znanem podcastu Men in Blazers, ki ga vodi Roger Bennett. Čeferin in Bennett sta se nedavno dobila v New Yorku in odprla več zanimivih tematik, ki v zadnjem obdobju vznemirjajo nogometno družino. Gre za igranje z roko v kazenskem prostoru, prihodnost lige prvakov, superligo, finančni ferplej, odnose med različnimi akterji v nogometu, gledanost lige prvakov v ZDA, njegovih izkušnjah iz kazenskega prava in nekdanji Jugoslaviji. Celoten pogovor v spodnjem videu.

Nogomet je izjemno priljubljen tudi v ZDA

Čeferin je dobil tudi vprašanje, ali je mogoče, da bi kakšno od pomembnih tekem lige prvakov, denimo finale, v prihodnjih dveh desetletjih igrali na ozemlju ZDA. »O tem smo že razmišljali pred nekaj leti, gotovo je mogoče. Toda potem je prišel covid-19, prestavili smo euro na leto 2021, finale so potem igrali v Parizu, letos bo finale v Istanbulu, naslednje leto v Londonu, leta 2025 v Münchnu, potem pa bomo videli, vse je mogoče,« je zatrdil Čeferin.

Aleksander Čeferin med nedavnim kongresom Uefe v Lizboni. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

»Nogomet je izjemno priljubljen tudi v ZDA. Spremljajo evropski nogomet in ga bodo spremljali tako, kot Evropejci spremljamo ligo NBA. Gre za trg prihodnosti. Saj veste, kako je: v Evropi smo pripravljeni plačati malo za spodnjo raven kakovosti, več za srednjo raven in še več za najvišjo kakovost. Američani so pripravljeni plačati še veliko več za najvišjo kakovost, nič pa za preostalo,« je pojasnil predsednik Uefa.

Boljša gledanost kot v ligi NBA ali na superbowlu

Na dodatno poizvedovanje o tržišču ZDA je Čeferin odgovoril: »Prodaja pravic za ligo prvakov gre tam dobro. Sponzorske pogodbe gredo v prodajo tako-tako, saj je komercializacija teh produktov v ZDA drugačna kot v Evropi. Navijači morda mislijo, da je 'drekačem' iz Švice samo do denarja. Toda naj še enkrat izpostavim, da 97 odstotkov vseh prihodkov vrnemo v nogomet! Seveda gre za velike prihodke, toda želel bi si še večjih, razdelili bi namreč še več,« je zatrdil Čeferin.

Grosupeljčan je izpostavil še en zanimiv podatek. »Prav šokiralo me je dejstvo, da je finale eura 2020 v ZDA gledalo več ljudi kot denimo finale lige NBA. Ali pa naslednje: kar trideset tekem eura 2020 je bilo gledanih najmanj toliko kot 'superbowl'. Mislim, da nam na trgu ZDA ne gre slabo,« je ocenil Čeferin.