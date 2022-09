Angleško-nemško rivalstvo povsem v senci bitke za Budimpešto

V nadaljevanju preberite:

Do prvih tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo letos gostil Katar, nas ločita le še slaba dva meseca. V boljši formi so zaenkrat reprezentance, ki na mundialu ne bodo nastopile, v različno hudih »krizah« pa so se znašli nekateri večni favoriti za končno zmago na šampionatu – med njimi sta tudi ekipi Anglije in Nemčije. Veliki evropski derbi v Londonu bo drevi minil povsem v senci dogajanja v Budimpešti, kjer se bosta za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov v skupini A3 udarili Madžarska in Italija. Kaj pred tekmo pravi priljubljeni madžarski strateg Marco Rossi, Italijan, ki je pri naših vzhodnih sosedih »našel svojo drugo domovino«?