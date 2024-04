Angleža največja nevarnost za Angleže

V nadaljevanju preberite:

Prvi nocojšnji četrtfinalni bitki lige prvakov v Madridu in Londonu sta že takoj »creme de la creme« evropskega klubskega nogometa. Madridski spektakel v režiji zadnjih dveh zmagovalcev lige prvakov je klasika, londonski vrača na veliki oder enega od angleških velikanov. Real Madrid ali Manchester City, Arsenal ali Bayern? Favorita ni, a zgolj dva angleška kluba med osem najboljših pomeni opozorilo (in past) za najmočnejšo in najbogatejšo ligo na svetu.

Real je še v glavnih vlogah starih sil pred dvema letoma v polfinalu ustavil Cityjev pohod na evropski prestol, leto pozneje je angleški prvak vrnil udarec. Zdaj oziroma naslednjo sredo bo za enega konec lova za »svetim gralom« že v četrtfinalu. Tudi vlogi sta se zamenjali, Real je skoraj v celoti obnovil moštvo v dveh sezonah, City je svojega bolj ali manj vzdrževal na najvišji ravni.