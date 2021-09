Ansu Fati: V čast mi je nositi številko, ki je klubu dala tako veliko

Ste si predstavljali takšen povratek?

To, da navijači Barcelone s stoječimi ovacijami na robu ekstaze pozdravljajo številko deset, ni nobena novost. Po skoraj božjem čaščenjuin Argentinčevem nenadnem slovesu so po nekaj tednih depresije našli novo ikono:, čigar meteorski vzpon je močno zavrla lanska težja poškodba kolenskih vezi, se je vrnil na zelenice. In to kako – po novembrski operaciji, ki ji je sledilo več zapletov med okrevanjem, je vstopil v 81. minuti domače tekme z Levantejem in deset minut kasneje po krasnem individualnem vložku zabil gol za končnih 3:0.Slavje na štadionu je bilo podobno tistim ob prvih zadetkihin Messija – da, takšna pričakovanja goijo katalonski privrženci, ko beseda nanese na šele 18-letnega napadalca, ki je bil vidno ganjen. Med proslavljanjem zadetka je stekel celo na tribuno v objem zdravniku, katerim je sodeloval na peklenski poti okrevanja. S številko deset na hrbtu je Fati po nekaj turobnih mesecih oziroma letih med navijače Barcelone vnesel zdravo dozo optimizma, ki ob njegovih sposobnostih že meji na evforijo. Prve izjave po tekmi z Levantejem, Katalonce zdaj čaka gostovanje pri Benfici v ligi prvakov in nato še dvoboj z branilcem naslova Atleticom v Madridu, je podal za televizijo Movistar+.Ne, res ne, a dobro, igrali smo doma, kjer moramo vedno zmagati in dobro ... Res sem vesel za zmago. Pred nami je še dolga pot, najprej bi se želel zahvaliti zdravnikom in fizioterapevtom, ki so bili z mano skozi ves ta proces ... (intervju so prekinili navdušeni vzkliki navijačev, op. a.) Pa tudi vsem navijačem. Res je neverjetno.Da.Dobro, predvsem sem pomislil na to, da sem pomagal ekipi. Pa tudi na mojo družino, ki je v teh mesecih trpela, tudi na vse ljudi v klubu, navijače ... Res sem hvaležen vsem, res so mi bili v veliko oporo v teh mesecih.Dobro ... Sem le še en igralec več, poskušam prispevati svoj delež, ko mi trener ponudi priložnost za igro. Vedno bom na voljo za delo in ko me bo ekipa potrebovala, da ji priskočim na pomoč.Odvisno je od tega, kako se bom počutil. Minute, ki jih bom dobil, si bom moral priboriti. Treba bo še delati, dolga pot je še pred nami in vse skupaj se je šele začelo. Mi smo Barca in moramo se boriti za vse lovorike.Ne, zame ne. (smeh) Ponosen sem, da nosim to številko po Leu (Messiju). Hvaležen sem klubu, kot sem že dejal, pa tudi kapetanom, da so mi ponudili to priložnost, da jo lahko nosim. Dobro ... To ni pritisk, sem pa hvaležen, da lahko nosim to številko, ki je temu klubu dala tako veliko.Ja, seveda, mi smo Barca! Gremo na prvenstvo, ligo prvakov in vsa tekmovanja, v katerih smo. Mi smo Barca in tako je - vse ekipe si želijo osvojiti vse lovorike, a mi smo Barca. Moramo se boriti in delati za to.