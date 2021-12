Ante Šimundža Murina preteklost, Damir Čontala sedanjost

V nadaljevanju preberite:

Po štirih letih in pol druženja soboškega nogometnega kluba in trenerja se je končala lepa in z velikimi uspehi spisana športna pravljica, ki bo s selitvijo 50-letnega Mariborčana v Bolgarijo k tamkajšnjemu serijskemu prvaku Ludogorcu dobila novo poglavje. Ludogorec uradno še ni potrdil Anteja Šimundže za novega trenerja, a je sila malo možnosti, da šampionski trener ne bi prevzel vajeti kluba, ki je v poletnih kvalifikacijah za ligo prvakov izločil slovenskega prvaka.