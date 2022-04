Ante Šimundža osvojil prvo lovoriko v Bolgariji

Nogometaši Ludogorca so si predčasno zagotovili naslov bolgarskega prvaka. Do enajste zaporedne lovorike je klub iz Razgrada prvič popeljal slovenski trener Ante Šimundža, ki je še jeseni vodil Muro in se z njo prebil v skupinski del evropske konferenčne lige.

V nedeljo je Ludogorec doma s 4:1 premagal sofijsko Slavijo. Tako ima ima štiri kola pred koncem prvenstva neulovljivih 14 točk naskoka pred najbližjim tekmecem – klubom CSKA iz Sofije. V vrstah gostiteljev je slovenski reprezentant Žan Karničnik odigral vso tekmo.

Nogometaši Ludogorca imajo že 14 točk naskoka pred CSKA iz Sofije. FOTO: Spasiyana Sergieva/Reuters

Šimundža je vodenje zasedbe iz Razgrada prevzel v začetku letošnjega leta in s svojimi varovanci na devetih tekmah osvojil kar 25 točk. Sedaj bo skušal z Ludogorcem za dvojno krono osvojiti še bolgarski pokal.

Mariborski strokovnjak je 28. decembra lani zapustil Muro, ki jo je v skoraj štirih letih in pol popeljal do največjih uspehov v zgodovini kluba. Sobočane je v prejšnji sezoni vodil do prvega naslova državnih prvakov, pred tem so osvojili tudi pokalno lovoriko.