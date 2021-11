Argentina bo zaradi srca izgubila še eno legendo

Argentinski nogometni zvezdnik in član Barcelone Sergio Agüero bo zaradi težav s srcem prihodnji konec tedna oznanil konec bogate športne kariere, poroča španska Marca oziroma dobro obveščeni novinar Gerardo Romero. Triintridesetletni Agüero je konec oktobra v 40. minuti obračuna španskega prvenstva proti Alavesu začutil bolečino v prsih in hlastal za zrakom. Argentincu so nekaj minut nudili prvo pomoč na igrišču, nato so prišli na zelenico z nosili, vendar je nogometaš sam zapustil igralno površino. Kasnejši pregledi v bolnišnici so pokazali motnje v ritmu srca.

Takrat so iz Barcelone sporočili, da bo zaradi nadaljnjih terapij in opazovanj argentinski napadalec z igrišč odsoten najmanj tri mesece, toda že pred dnevi so španski mediji namigovali, da bo moral predčasno končati kariero, saj z motnjami v ritmu srca ne bo smel več igrati. Argentinec z vzdevkom Kun se je na twitterju nato odzval na namigovanja, zanikal poročila o koncu kariere ter dejal, da bo upošteval nasvete zdravniškega osebja in opravil številne teste v želji po nadaljevanju športne poti.

Zdaj bo po Romerovih podatkih Agüero naslednji konec tedna sklical novinarsko konferenco, na kateri bo oznanil konec kariere.Agüero je pred prihodom v Barcelono deset sezon uspešno igral za Manchester City, pred tem pa je v Evropi zastopal še barve Atletica iz Madrida. Kariero je začel v domovini pri Independienteju. Za argentinsko izbrano vrsto je zbral 101 nastop, zabil pa 42 golov.