Argentinci kvalifikacije nadaljujejo brez poškodovanega Dybale

Kot je sporočila argentinska nogometna zveza, si je 27-letni Paulo Dybala poškodoval stegensko mišico na minuli tekmi serie A proti Sampdorii (3:2). Dybala je bil sprva na seznamu selektorja Lionela Scalonija, vendar se je izkazalo, da je poškodba prehuda in bo moral izpustiti kvalifikacijske za svetovno prvenstvo tekme proti Paragvaju, Urugvaju in Peruju v obdobju od 8. do 15. oktobra, piše Reuters.



Dybala je izpustil tudi sredino tekmo lige prvakov proti Chelseaju (1:0), pri Juventusu pa pričakujejo, da bo nazaj v ekipi po reprezentančnem premoru. Na tekmi proti Sampdorii je dosegel prvi gol, nato pa v solzah odšepal s terena.



V južnoameriških kvalifikacijah vodijo Brazilci, ki so dobili vseh osem tekem za popoln izkupiček 24 točk, drugi so Argentinci z 18 točkami.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: