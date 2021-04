Argentinec želi v polfinale zaplesati s tangom, ne s polko

Bayernov trener Hansi Flick je malce na trnih zaradi zahtevne naloge zasuka izida proti PSG, malce zaradi spora s športnim direktorjem münchenskega kluba Hasanom Salihamidžićem. FOTO: Christof Stache/ Reuters

Notranja razprtja

2023

je letnica, dokler ima z Bayernom pogodbo trener Flick, a ob sporih je vse pod vprašajem.

Če na mizi ni (bilo) domačih športnih jedi, je treba poseči po tuji kuhinji. Malce francoske gastronomije, temu dodamo bele bavarske klobase, poleg krožnika pa mora sijati vrček pravega nemškega piva. Kakšen angleški zajtrk s portovcem nam ne bo nasitil športnih in nogometnih želodčkov.Brez sladice ne gre in takšna je bila uvodna četrtfinalna tekma nogometne lige prvakov med Bayernom, branilcem naslova, in Paris Saint-Germainom (2:3) v Münchnu. Finalista lanske sezone bosta drevi na Parku princev v mestu luči v povratnem dvoboju evropsko in širšo javnost spet razsvetlila z žogobrcarskimi nauki. Seveda, razsvetljenstvo je bilo kulturno in idejno gibanje v 18. stoletju, nastalo v Franciji in je dalo podlago za francosko revolucijo leta 1789. Kaj takšnega ni pričakovati v drevišnji drugi povratni tekmi četrtfinala med Chelseajem in Portom, londonski upokojenci imajo prednost z 2:0 in si bodo v andaluzijskih prijetnih temperaturah, oba dvoboja sta namreč v Sevilli, ogreli stare kosti za finiš sezone. A zgodovina se bo, kot leta 1789, pisala v Parizu. Trener PSGsi predvsem želi, da bi forma na domači zelenici bila enakovredna tisti na tujih. V ligi prvakov so v gosteh potokli Barcelono in bavarskega velikana, v francoskem prvenstvu Lyon, pa nedavno v ligue 1 klecnili v izjemno pomembni tekmi za naslov prvaka proti vodečemu Lillu.»Upam, da se bo stanje že proti Bayernu zasukalo. A ne smemo pozabiti, münchenski klub je najboljši v Evropi in na svetu. Denimo že proti Barceloni v šestnajstini finala smo žogo s težavo zadrževali v naših nogah, predstavljajte si to proti nemškemu stroju. Zavedam se, da bomo imeli težke trenutke, v teh bomo morali pokazati trdnost in solidarnost,« vroče upe na polfinale racionalno miri Argentinec Pochettino. Ta si seveda tudi želi nogometnega plesa v ritmu tanga, ne polke.Bayernov trenerpo eni strani komaj čaka, da svoje fante spusti z verige. »Morali bomo biti precej bolj odločni in neizprosni pri zaključevanju akcij, pa tudi drugače moramo s pritiskom PSG prisiliti v napake,« pravi, potem ko je nemški prvak pretekli teden v ligi prvakov izgubil prvič v dobrih dveh letih. Igral pa je brez udarnega strelca, poškodovanega, Poljak tudi drevi ne bo stopil na prinčevsko zelenico.»Vemo, od kod preti največja nevarnost.bo v prihodnosti najboljši nogometaš na svetu. Je hiter, tehnično podkovan, vedno zabije pomembne gole in če upoštevamo njegovo starost, je zelo dobro videti, da se je vseskozi uspešno razvijal,« je Flick pohvalil prvega nogometnega princa v pariškem parku. »Smo boljše moštvo, verjamem, da bomo napredovali,« pa ni ovinkaril Bayernov zvezni igralec. Bavarci morajo v Parizu za napredovanje zadeti vsaj dvakrat, ne prejeti zadetka, a to ne pomeni, da bodo tekmo začeli s petimi napadalci in enim igralcem v zvezni vrsti.Če je PSG zunanji sovražnik, pa spor med trenerjem Flickom in športnim direktorjem Bayernadeluje kot rušenje znotraj kluba. Prvi bavarski strokovnjak, pogodbo ima do leta 2023, je na novinarskih soočenjih že sit nenehnih vprašanj o njegovi prihodnosti v Münchnu in tako izusti le: »Naslednje vprašanje.« Igralci in navijači ga podpirajo, nič čudnega, v letu dni je osvojil vseh šest možnih lovorik. S Salihamidžićem sta se sporekla tudi zaradi prihodnosti, Bošnjak, je tudi v klubskem izvršilnem odboru, je že naznanil, da branilec odhaja iz kluba, Flick si ga še želi v svojih vrstah. Flickov podpornik, predsednik IO, pa tudi konec leta sestopa s svojega položaja.