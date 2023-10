Arsenal napolnil mrežo Sheffield Uniteda

Nogometaši Arsenala so v 10. kolu angleške lige zabeležili sedmo zmago in ostajajo v stiku z vodilnim Tottenhamom. Na domačem igrišču so napolnili mrežo zadnjeuvrščenega Sheffield Uniteda, zmagali so s 5:0. Junak tekme je bil angleški reprezentant Eddie Nketiah, ki je po 58 minutah tekme dosegel hat-trick.

Preostala dva gola sta pozneje prispevala Fabio Vieira z enajstmetrovke ter Takehiro Tomijasu. Arsenal za Tottenhamom, ki je bil v 10. kolu uspešen že v petek, zaostaja dve točki.

Sheffield je po novem edina ekipa, ki je še brez zmage. Prvo so zabeležili igralci Bournemoutha, ki so v derbiju začelja po preobratu z 2:1 ugnali Burnley. Odločilni gol je v 76. minuti dosegel Philip Billing.

Chelsea nikakor ne pride v ritem zmag. Ko njegovi navijači upajo, da je kriza mimo, dobijo nov udarec, tokrat jim ga je zadal Brentford, ki je v gosteh zmagal z 2:0. Chelsea je trenutno šele na 11. mestu, do konca kola pa ga lahko prehitijo še tri ekipe.