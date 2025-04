Arsenal še korak dlje od naslova

Nogometaši Arsenala počasi izgubljajo upanje, da bi lahko na lestvici angleške lige na prvem mestu še ogrozili Liverpool. V 31. kolu so še drugič v sezoni remizirali s Liverpoolovim mestnim tekmecem, Evertonom, potem ko je bilo v Londonu 0:0, sta se tokrat ekipi razšli z izidom 1:1.

Londončani zdaj ob tekmi več za vodilnim Liverpoolom zaostajajo 11 točk.

Arsenal je bil v Liverpoolu nevarnejši tekmec, v 34. minuti je tudi povedel, po protinapadu in podaji Raheema Sterlinga natančno z leve strani kazenskega prostora streljal Leandro Trossard.

Toda varovanci Mikela Artete prednosti niso znali zadržati, že na začetku drugega polčasa je po mnenju sodnikov Myles Lewis-Skelly v kazenskem prostoru storil prekršek nad Jackom Harrisonom, Iliman Ndiaye pa je uspešno izvedel enajstmetrovko.

Do konca tekme so gosti imeli nekaj priložnosti, toda izid je ostal nespremenjen. Za Arsenal je bila to zaporedna 11. tekma v gosteh brez poraza. V tem obdobju je zmagal le petkrat.