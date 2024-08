Arsenal želi dokončno opraviti z Manchester Cityjem

V novi sezoni angleškega nogometnega prvenstva bodo merili najvišje podobni klubi kot v prejšnji sezoni, med njimi bo torej tudi londonski Arsenal. Moštvo, ki ga vodi trener Mikel Arteta, je minulo sezono končalo z 89 osvojenimi točkami in zabilo več golov ter jih prejelo manj kot prejšnjo sezono, a je znova končalo na drugem mestu za Manchester Cityjem.

Še več rekordov in še več točk

»Zrušiti moramo še več rekordov in osvojiti še več točk, to je dejstvo,« je španski trener dejal novinarjem v petek, ko so ga vprašali, kaj mora Arsenal narediti v tej sezoni, da bi osvojil svoj prvi naslov angleškega prvaka po letu 2004, ko ga je vodil trener Arsene Wenger. »Toda zgolj to ne bo dovolj. Glede na raven, na kateri tekmujemo in je očitno vsako sezono višja, se bomo morali znova izboljšati.«

Bukayo Saka je s 140 milijoni evrov najdražje ocenjeni nogometaš Arsenala. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Arsenal je bil v prejšnji sezoni v igri za naslov do zadnjega kola. Zdaj hoče dokončno zriniti »meščane« z vrha lige. »Igralci so mi zagotovili, da bomo storili prav to, saj želijo več, zato se ne bomo ustavili zgolj pri rekordih. Zanimajo nas lovorike,« je dejal Arteta. Klub je v poletnem prestopnem roku le rahlo osvežil svojo ekipo, med vidnejšimi okrepitvami pa sta italijanski branilec Riccardo Calafiori (Bologna, 45 mio €) in španski vratar David Raya (Brentford, 32 mio €).