V Fazaneriji popravni izpit ranjenega Celja in Alberta Riere

Ni se izšlo s četverico, toda slovenski klubski nogomet na evropski fronti s trojčkom najmočnejših moštev ohranja vrednost delnic. Na domači bosta ta konec tedna, ki bo imel podaljšek v ponedeljkov zadnji dvoboj 3. kola 1. SNL v Stožicah, dve vznemirljivi tekmi z dodano vrednostjo. Jutrišnja v Murski Soboti bo v znamenju prve ligaške tekme prvakov pod taktirko Alberta Riere in po polomu v Bratislavi, nedeljska v Ljudskem vrtu pa bo izziv za Mariborčane, ki so v Craiovi šli čez čustveni in telesni prag. Ajdovci bodo prvo domačo tekmo igrali v Novi Gorici, tekmeci pa bodo Primorci iz Slovenske Istre.

V prvi tekmi kola so nogometaši Radomelj danes nekoliko presenetljivo z 1:0 (0:0) premagali Domžalčane. Zmagoviti gol je v 76. minuti dosegel Nino Kukovec.

Olimpijin virtuoz Raul Florucz si z vsakim golom dviguje vrednost in je vse bliže prestopu v tujino. Foto Voranc Vogel

Nova Gorica: Primorje eMundia – Koper (sodnik Žan Jazbec): Prav dolgo ajdovska prvoligaška vnema ne bo trajala brez zmag in s predolgim gostovanjem na domačem igrišču. Prva liga je prišla prehitro, kaže, da bo tudi odšla. Toda ne zaradi uvodnih porazov v gosteh v Ljubljani, temveč zaradi povsem nogometnih razlogov, med katere sodi tudi značajska selekcija igralcev. V najboljšem obdobju v samostojni Sloveniji so rdeče-črni upodabljali moštvo z bojevniškim značajem in mojstrskimi posamezniki. Zdaj je premalo enih in drugih. Koper v prvih 180 minutah ni navdušil in je nakazal, da ne bo umiral v lepoti. Trener Oliver Bogatinov ima na voljo afriško-hrvaško kolonijo igralcev, ki se še sami iščejo, nimajo pa več kapitalca za šov na igrišču in prodajo. Mišičnjak Wisdom Sule je trenutno slabši, kot je bil ob koncu prejšnje sezone. Tudi "biser" iz kadetskih vrst Arman Durmiši je še daleč od resne članske podobe. Če je po njega res prišel Juventus, potem naj gre. Pri mladincih belo-črnih bo lahko občutil tekmovalnost.

Murska Sobota: Mura – Celje (Matej Jug): Sobočani so v zanosu in po dveh zmagah že v sedmih nebesih, njihovo realnost pa bodo razkrili ranjeni Celjani. Kakšne bodo posledice evropskega poloma? Sebi in v moštven prid bo evropsko petardo poskušal obrniti povratnik v 1. SNL – trener Albert Riera. V Bratislavi je prejel zaušnico, kot je še ni in je zamajala tudi njegov ponos – ego. A predsednik Celja Valerij Kolotilo mu je dal proste roke za brutalno selekcijo, ki bo boleča tudi za marsikaterega "lažnega princa". Nekaj jih imajo Celjani in če je kdo, ki jih prepozna, je to prav Riera. A pozor, tudi preveč sovražnikov ni dobro imeti. Še pogled na igrišče, Celjani premorejo vse, igro in znanje, povrnitev bojevitosti in v Bratislavi zelo, zelo pogrešanega (zaradi poškodbe) Žana Karničnika pa bi jih še utrdila v šampionskosti. Prav zanimivo bo videti, kakšen bo odziv prvakov, ki vedo, da bodo še najmanj mesec dni "krvaveli" na dveh frontah.

Maribor: Maribor – Bravo (Denis Halilović): "Cilj smo dosegli, lahko smo še boljši," je po bitki v Craiovi odleglo Anteju Šimundži. Vijolični so potrebovali tekmo z veliko trpljenja in negotovosti ter s takšnim razpletom. Ker ve, da takšne zmage lahko povsem spremenijo vzdušje v moštvu in samozavest. Utrujene Mariborčane, a močnejše za Svena Šoštariča Karića in El Arbija Soudanija ter še bolj povezane bodo napadli evropski poraženci. Realno, Zrinjski je boljši in je v gosteh potrdil vlogo favorita, ne bi pa bilo presenečenje, če bi napredovali Šiškarji. Tako kot ne bo presenečenje, če bodo izpeljali zmagovalni ples v Ljudskem vrtu. Bolj sveži bodo!

Ante Šimundža (desno) se zaveda, da ima v trenerju Brava Alešu Arnolu kolega in neprijetnega tekmeca. Foto Matej Družnik

Ljubljana: Olimpija – Nafta (Anže Jerič): Olimpijo bo težko premagati, to zdaj vedo tudi tekmeci v Evropi. Toda ali zeleno-beli lahko koga premagajo s pol moči? Kljub štirim zmagam Ljubljančani še ne dajejo vtisa, da bi se lahko poigravali in igrali za dušo. Za zdaj morajo biti povsem osredotočeni na svoje poslanstvo in lov za izidi. Takšen pristop stratega Victorja Sancheza, ki nedvomno je trenerska "prva liga" za 1. SNL, ima logiko. Za spektakel in stoječe ovacije navijačev je še čas, a slej ko prej bo prišel tudi trenutek, ko bodo navijači zahtevali več in več. Tako je bilo in v glavnem mestu tudi vedno bo.