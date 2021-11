Arsenalovi navijači imajo lep konec tedna

Arsenal se pod taktirko Mikela Artete počasi, a vztrajno približuje najboljšim v angleškem nogometnem prvenstvu. V današnji uvodni tekmi premierlegaue je v drugem polčasu strl Newcastle, ki ga na poti proti drugi ligi za zdaj ne ustavljajo niti milijoni evrov lastnikov iz Savdske Arabije.

Bukayo Saka v 58. minuti in njegova zamenjava Gabriel Martinelli v 66. minuti sta bila strelca za Arsenalovo sedmo zmago, ki je prišla po Liverpoolovi učni uri v prejšnjem kolu, ko so Londončani na Anfieldu prejeli štiri gole.

Ralf Rangnick že v Londonu?

Osrednja tekma 13. kola bo jutri na Stamford Bridgeu, kjer bo vodilni Chelsea gostil Manchester United. Včeraj so se vodilni možje dogovorili s 63-letni Nemcem Ralfom Rangnickom, ki je prišel iz moskovskega kluba Lokomotiv, za sodelovanje do konca sezone in pri tekmecih naleteli na zelo spoštljiv odziv. Od Pepa Guardiole do Thomasa Tuchela in Jürgena Kloppa je bilo slišati zgolj pozitivne komentarje o njegovem prihodu, ki bi se po šestih mesecih lahko podaljšal še za dve sezoni, a v svetovalni vlogi.

Tottenham se bo poskušal za senzacionalni poraz proti Muri v konferenčni ligi oddolžiti proti moštvu Burnley.