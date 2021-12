Arteta se brani: Nisem diktator, zahtevam le spoštovanje in predanost

Pierre-Emerick Aubameyang, nekdanji kapetan Arsenala, je najverjetneje že odigral zadnjo tekmo v dresu topničarjev, potem ko ga je trener Mikel Arteta kaznoval zaradi številnih kršitev klubskega pravilnika. Arteta se je v zadnjih izjavah branil pred očitki, da je ravnal »diktatorsko«, napovedal pa je, da bi v primeru, če mu igralci ne bi izkazovali dovolj spoštovanja in se trudili na zelenici, že zdavnaj odstopil.

Po poročanju ESPN bo Arsenal v januarskem prestopnem roku zbiral ponudbe za 32-letnega nekdanjega člana AC Milana, Dijona, Lilla, Monaca, Saint-Etienna in Borussie Dortmund.

»Svoje avtoritete ne vzpostavljam na tem, da sem diktatorski ali da sem neusmiljen. Zahtevam le eno stvar: spoštovanje in predanost. Na tej ravni, če tega ne dobim, potem spakiram kovčke in grem kam drugam, saj je to minimum. Žal mi je, a to bom pričakoval od vseh, ki delajo za klub. Najprej od samega sebe. Na koncu dneva, če tega ne storim, lahko stopim skozi tista vrata in grem počet kaj drugega. Tako jasno je to. Za uspeh moraš tudi gojiti strast do nečesa, ko želiš braniti barve tako velikega kluba z vso njegovo zgodovino, je to minimalni standard, ki ga moraš vzdrževati. Od nikogar ne bom zahteval, da ob vsakem udarcu pošlje žogo v zgornji kot, a zahteval bom, da vsak dan za ta klub počnejo prave reči. To je gotovo.«

Januarja z Gabonom na pokal narodov

Aubameyang je za Arsenal dosegel 92 golov na 163 tekmah v slabih štirih letih kot član kluba iz severnega Londona, ki ga je okrepil januarja 2018 v prestopu iz dortmundske Borussie, ki je zanj iztržila okoli 66 milijonov evrov. Že ob prihodu je njegova tedenska plača znašala 295 tisočakov. Navijači Arsenala se niso poenotili glede poteze trenerja članov, ki je Aubameyangu zaukazal samostojno treniranje, ločeno od preostanka ekipe. V vsakem primeru Gabonca večji del januarja ne bo v klubu, tako kot soigralci Nicolas Pepe, Thomas Partey in Mohamed Elneny namreč odhaja na afriški pokal narodov.

»Ne verjamem,m da bomo lahko kupili igralce samo za to kratko obdobje. To je malce nerealistično, a usedli se bomo in sprejeli pravo odločitev, če bomo lahko. Reprezentance so si igralce v svojih vrstah želele že včeraj, mi pa jih želimo zadržati do naslednjega meseca! Takšne pogovore imamo v teh trenutkih. Če bi mi ponudili možnost izbire, bi si želel, da ostanejo, saj jih potrebujem, v trenutnem kontekstu pa si jih želim še toliko bolj. A imajo svoje obveznosti in moramo jim dovoliti, da odidejo,« je še povedal Arteta.

https://youtu.be/lIS1etPBKYI