Artetove želje se niso uresničile; Enrique: PSG zasluženo v finalu

Mikel Arteta, trener topničarjev, je pred povratno tekmo proti Paris Saint-Germainu svojega mentorja Luisa Enriqueja označil za »sijajnega trenerja«, a da se veseli, da ga bo premagal. Toda Baskove želje se niso uresničile. PSG si je z zmago z 2:1 zagotovil nastop v finalu lige prvakov, v katerem se bo pomeril z milanskim Interjem.

Uvodni pritisk severnolondonskega kluba je bil silovit, a se je večkrat izkazal vratar domače zasedbe, Gianluigi Donnaruma. V 27. minuti pa je za topničarje sledil hladen tuš, saj je PSG povedel z zadetkom Fabiana Ruiza. V drugem polčasu je gostujoči vratar David Raya ubranil kazenski strel Vitinhe, tri minute pozneje pa je vodstvo pariškega kluba povišal Achraf Hakimi. Za goste je sicer zadel Bukayo Saka, a zatem Arsenal ni več resneje ogrozil vrat Donnarume.

Cilj je vpisati se v zgodovino

Po tekmi je Enrique dejal, da so Parižani zasluženo v finalu tekmovanja. »Na obeh tekmah smo dosegli več golov kot oni in v nogometu je to najpomembnejše, toda Arsenal je odigral odlično tekmo, mi pa smo veliko pretrpeli,« je igro nasprotnika pohvalil Španec. »V nogometu ni logike, a že prvi dan, ko sem prišel sem, sem rekel, da je cilj delati na tem, da bi se lahko vpisali v zgodovino. To je naš cilj, biti prvi, ki bomo osvojil to tako želeno lovoriko.«

Z igro svojega moštva je bil zadovoljen tudi Arteta, ki je bil »zelo ponosen na ekipo«. »Mislim, da smo si zaslužili veliko več. Ko analiziraš obe tekmi, kdo je bil najboljši igralec, je bil MVP isti igralec, vratar, in liga prvakov se odloča v kazenskih prostorih, on jim je priboril zmago. Kajti očitno bi moral biti danes po 20 minutah in tem, kaj se je zgodilo tudi v Londonu, rezultat povsem drugačen,« je po tekmi o nastopih na obeh tekmah povedal Bask. »To, kar so naredili danes v Parizu proti tej ekipi, je izjemno. A dejstvo je, da smo izpadli in se želimo izboljšati ter zmagati.«

Finale bo 31. maja v Münchnu.